Neu: Onlineshop bei Akut SOS Clean

Spezialprodukte treiben Rauch- und Brandgeruch den Garaus

Frankfurt, 29.09.2020. Seit über 25 Jahren reinigt, desinfiziert und dekontaminiert Marcell Engel, Inhaber und Geschäftsführer des Frankfurter Spezialunternehmens Akut SOS Clean GmbH professionell Gebäude, Grundstücke, Massenverkehrsmittel und vieles mehr. Nun hat er eine eigene Produktlinie entwickelt. Er erläutert im Folgenden wie es dazu kam, welche Produkte er anbietet und welche Nische er damit schließt.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, eigene Produkte zu entwickeln?

“Ich verstehe mich grundsätzlich als Problemlöser und habe in den vergangenen 26 Berufsjahren zum Teil große Herausforderungen in den 50 Spezialreinigungsfeldern bewältigt. Häufig stand ich vor der Situation, dass keine Produkte für spezifische Einsätze auf dem Markt erhältlich waren. So habe ich begonnen auf der Basis unserer Erfahrungen, eigene Mittel zu kreieren.”

Gab es einen Auslöser oder Anlass dafür?

“Ja. Angefangen hat es mit einem Einsatz nach einem Leichenfund. Hier schien es fast unmöglich, den extremen Geruch zu eliminieren. Mit einer eigenen Spezial-Kreation ist uns dies schließlich gelungen. Dieses Erfolgserlebnis motivierte mich, diese Erfahrung auf andere Leistungsbereiche zu übertragen. Plötzlich befand ich mich in der Produktentwicklung, ohne es zu merken. Bewusst wurde mir dies, als meine Teams und ich immer häufiger gebeten wurden, etwas von dem eingesetzten Mittel vor Ort zu lassen. So wurde die Idee nach einer eigenen Produktlinie geboren. Zugute kommen mir dabei meine chemischen Kenntnisse, die ich ständig erweitert habe und die Zusammenarbeit mit den entsprechenden Experten. In der Konsequenz ist nun der Onlineshop mit Spezialprodukten entstanden.”

Was für Produkte sind das?

“Das ist eine Produktpalette rund um Reinigen, Desinfizieren, Bekämpfen von Schädlingen und Neutralisieren von extremen Gerüchen. Gerade auf den Markt gekommen, haben sich unsere Produkte Smoke off und Smell off innerhalb kurzer Zeit als Renner erwiesen. Diese Mittel sind im Bereich von starker Geruchsbelästigung, also richtigem Gestank, ein echter und dauerhafter Killer. Denken wir an die vielen Wohnungen und Häuser, in denen starke Gerüche von Zigaretten, Zigarren und Cannabis sich regelrecht festgesetzt haben. Da wirkt Smoke off im Handumdrehen. Das Ergebnis zeigt sich schon am nächsten Tag und ist dauerhaft. Smell off ist die optimale Ergänzung zu Smoke off. Es kommt vor allem in großen Räumen und Gebäuden zum Einsatz. Extreme Gerüche, die durch Verwesung, Brand, Buttersäure, Tieren, Fäkalien und Müll entstehen, beseitigt dieses Katalysator-Spray schnell und effektiv.”

Sind das Produkte, die bisher so noch nicht auf dem Markt erhältlich sind?

“Ja, genauso ist es. Wir haben uns daran getraut, verschiedene Wirkstoffe so zu kombinieren, dass sie neuartige Wirkweisen ermöglich, um die konkreten Herausforderungen wie beispielsweise Geruchsneutralisierung zu lösen. Das Produkt “Smoke off” etwa, das Rauch- und Brandgeruch neutralisiert. Bisher stehen auf dem Markt zum Großteil ozonhaltige Mittel, teils in hoher Konzentration bereit – mit erheblichen Nachteilen. Denn sie sind für den Menschen während des Einsatzes und für manche Personengruppen grundsätzlich gesundheitsschädlich. Uns war es zum Beispiel wichtig, Produkte zu entwickeln, die auf der Basis biologischer Prinzipien hochwirksam die Luft reinigen.”

Für wen eignen sich die Neuentwicklungen?

“Wir haben Produkte entwickelt, die nicht nur für den Profi zu handhaben sind. Unsere Produkte eignen sich ideal für Gewerbe und Industrie, aber auch für den Endverbraucher. Dies haben wir bei den gesamten Entwicklungsprozessen berücksichtigt.”

Worauf haben Sie dabei besonders geachtet?

“Höchste Qualität der Rohstoffe und maximal mögliche Wirkstoffkonzentration waren die maßgeblichen Parameter in der Entwicklung. Denn wir suchen nach 100-prozentigen Lösungen für das jeweilige Problem. Wir haben uns erst zufriedengegeben, wenn das Produkt, diesen Anforderungen entsprach. Die positiven Rückmeldungen unserer Kunden bestätigen, dass wir damit genau richtig liegen. Das Handling ist übrigens auch unkompliziert.”

Haben Sie dafür ein Beispiel?

“Ja. An einem Beispiel erklärt: Um eine starke Raucherwohnung geruchsfrei zu bekommen, reicht der Einsatz des Turbo Sprays “Smoke off”. Ein wichtiger Tipp, den wir unseren Kunden mit auf den Weg geben: Einen Topf mit kochend-heißem Wasser in die Mitte des Raumes stellen. Dann das Turbopray in den Raum sprühen. So erzielt das Spray eine Tiefenwirkung bis in die Wände, und zwar mehrere Millimeter oder sogar Zentimeter. Die Anreicherung von Feuchtigkeit verstärkt die Turbowirkung. Gerade Inhaber von Hotels und Pensionen sowie Immobilienbesitzer und Verwalter sind überwältigt von dieser schnellen und effizienten Wirkweise. Alle Produkte verfügen übrigens über einen QR Code. Mit einem Klick gelangt der Kunde zu einem Anwendungsvideo. Unkomplizierter geht es nicht.”

Bieten Sie die Produkte ausschließlich im Onlineshop an?

“Aktuell sind die Produkte über unseren Onlineshop, aber auch über Amazon sowie in Kürze über Ebay zu beziehen. Derzeit führen wir Gespräche mit Verbrauchermärkten. Es ist zu erwarten, dass die Produkte in absehbarer Zeit auch in den stationären Handel kommen.”

Planen Sie eine Erweiterung der Produktpalette?

“Ja. Aktuell haben wir rund 40 Produkte im Onlineshop gelistet. Dieses Portfolio wird nach und nach auf zirka 250 Produkte erweitert. Dabei planen wir über die Produkte rund um Reinigung, Desinfizierung, Schädlingsbekämpfung und Geruchsneutralisierung hinaus, das Angebot um artverwandte Felder zu erweitern. Grob gesprochen, wird es sich um Produkte rund um die Gesundheit drehen. Alles Weitere ist natürlich noch Geschäftsgeheimnis. Aber soviel vorab: Auch hier entwickeln wir innovative Produkte, die es noch nicht am Markt gibt und so mit Sicherheit vorhandene Lücken schließen.”

Über Akut SOS Clean GmbH

Die Firmengründung von Akut SOS Clean GmbH geht auf das Jahr 1994 zurück. Im Laufe der Jahre hat Marcell Engel das Dienstleistungsangebot seines Unternehmens kontinuierlich erweitert. Heute umfassen die Kernkompetenzen alle Bereiche um schnelle und fachgerechte Desinfektion, Reinigung und Dekontamination. Dabei reicht das Spektrum vom Katastrophenschutz im Fall einer Epidemie/Pandemie über Beseitigung giftiger Substanzen wie beispielsweise Zyankali und Rizin bis hin zu Desinfektionen von Massenverkehrsmitteln und Gebäuden.

Weiter ist das Spezialunternehmen im Bereich von Reinigungen jeglicher Verschmutzung, Verunreinigung und Geruchsbelästigung im Einsatz. Etwa bei Wasser- und Brandschäden, Messiewohnungen, Leichenfunden, Tatortreinigung, Graffiti, Großküchen und vieles mehr. Derzeit bietet Akut SOS über 50 Dienstleistungen in den Bereichen der Hygiene, Desinfektion und Schädlingsbekämpfung an. Zu den Auftraggebern gehören Behörden, Militär, Unternehmen aus Industrie, Wirtschaft und Gewerbe sowie Privatpersonen, deutschlandweit und auch im Ausland. Zudem engagiert sich Marcell Engel in Forschung und Wissenschaft.

Firmenkontakt

Akut SOS Clean GmbH

Marcell Engel

Bettinastr. 30

60325 Frankfurt

069 958 608 85

presse@akutsosclean.com

http://www.akutsosclean.com

Pressekontakt

Gesekus.Communication

Marion Döbber

Kiliansgraben 15

99974 Mühlhausen

0176 62958312

presse@akutsosclean.de

http://www.akutsosclean.de/presse/

Bildquelle: Denis Liebemann, Akut SOS Clean