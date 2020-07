Neu: Veganer Sportlerriegel von Enjoy Protein

WPT launcht neue Lifestyle-Fitness Produktlinie

Zuwachs in der Power System Familie: Die Produktlinie Enjoy Protein begeistert mit veganen Protein-Riegeln, einzigartigen Proteinpearls und leckerem Protein Powder. Für alle Lifestyle begeisterten Hobbysportler und Genießer ist etwas dabei.

Hamburg, 22. Juli. 2020 – Sportlernahrung erobert den Lifestylebereich. Influencer, Models, Promis leben es auf den Social-Media-Kanälen vor. Und immer mehr Menschen möchten ihrem Körper etwas Gutes tun und dabei nicht auf den Genuss verzichten. WPT hat dafür die Lifestyle-Produktlinie Enjoy Protein unter dem Markendach von Power System entwickelt.

Proteinriegel für Veganer, die schmecken

Der Trend zur vegetarischen und veganen Ernährung ist auch im Sportbereich angekommen. Viele Menschen, achten auf ihren Körper und möchten keine tierischen Produkte mehr essen.

Die neuen veganen Enjoy Protein Bars liefern eine leckere Alternative zu herkömmlichen Proteinriegeln. Die Riegel gibt es in den beiden Geschmacksrichtungen Vanille-Mohn und Salty-Caco-Nibs. Sie setzen sich ausschließlich aus hochwertigen Proteinquellen zusammen. Alle veganen Produkte verzichten zudem auf unnötige Zusatzstoffe im Sinne des “Clean Labeling” und sind sogar sojafrei produziert.

“Sportlerriegel sind kein Nischenprodukt mehr, sondern erreichen immer mehr aktive und gesundheitsbewusste Menschen. Der veganen Community bieten wir jetzt Proteinriegel, die sehr gut schmecken und von bester Qualität sind”, erläutert Marketingleiter Udo Bräutigam.

Neue Produkte für den Mix aus Genuss, Lifestyle und Performance

Neben den veganen Riegeln gibt es weitere innovative Produkte, wie die Power System Enjoy Protein Pearls. Sie sind der kleine Snack zum Naschen für unterwegs oder auf der Arbeit. Die Protein Pearls lassen sich leicht portionieren und überzeugen mit ihrem hohem Proteinanteil und leckerem Geschmack. Das Produkt gibt es in den Geschmacksrichtungen Salty Peanuts und Kokos Mandel. Durch die wiederverschließbare Verpackung sind sie der perfekte Alltagssnack für zwischendurch.

Auch die bekannte deutsche Freestyle-Skierin Caja Schöpf konnte sich bereits von den neuen Produkten überzeugen. Sie genießt die Enjoy Protein Pearls am liebsten bei ihrer zweiten Leidenschaft – dem Wandern in den Bergen.

Die Enjoy Protein Produkte sind deutschlandweit im Handel erhältlich.

Infos zu weiteren Produkten gibt es auf der Power System Website ( https://www.power-system-sport.de/enjoy-protein/) und auf Social Media (Instagram @enjoy.protein).

Die Well Plus Trade GmbH widmet sich durch die Marke Power System seit 15 Jahren der Forschung und Entwicklung sowie dem Marketing und Vertrieb von Produkten im Sportbereich. Das international aufgestellte Unternehmen mit Sitz in Hamburg ist seit vielen Jahren Marktführer im Bereich Sportlerriegel. https://www.power-system-sport.de

