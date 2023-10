Neu von docurex®: Ihre Due Diligence auf der Überholspur dank den smarten Datenraum-Features

Stuttgart, Oktober 2023 – docurex®, der Anbieter von hochsicheren virtuellen Datenräumen, hat zwei Funktionen eingeführt, die speziell darauf abzielen, die Durchführung von Transaktionen zu optimieren und die Due Diligence zu beschleunigen. Diese Features ermöglichen es Benutzern, sensible Informationen effektiv zu schützen und Microsoft Office-Dokumente in Echtzeit online zu bearbeiten.

Sensibler Schutz durch die Schwärzungsfunktion

Dank der Schwärzungsfunktion von docurex® wird die Sicherheit vertraulicher Informationen in Dokumenten auf ein neues Level gehoben. Diese Funktion ermöglicht es, bestimmte Bereiche in Dokumenten, die sensible oder vertrauliche Daten enthalten, für Benutzer unkenntlich zu machen. Worte, Sätze oder sogar ganze Abschnitte können auf zwei verschiedene Arten geschwärzt werden: Benutzer können entweder manuell Textstellen auswählen und mit einem einfachen Mausklick schwärzen oder die „Suchen und Schwärzen“-Option verwenden, um bestimmte Begriffe automatisch zu lokalisieren und zu schwärzen.

Durch die Möglichkeit, sensible Informationen effektiv zu schützen, wird das Vertrauen zwischen den Transaktionsparteien gestärkt, und gleichzeitig werden Compliance-Anforderungen erfüllt.

Echtzeit-Bearbeitung von Microsoft Office-Dokumenten

docurex® bietet ab sofort die direkte Online-Bearbeitung von Microsoft-Office Dokumenten im Datenraum. Online-Bearbeitung erfordert lediglich die Zuweisung der entsprechenden Dokumentenrechte für die jeweilige Benutzergruppe. Alle vorgenommenen Änderungen in den Dokumenten werden automatisch gespeichert, sodass keine Informationen verloren gehen. Ein entscheidender Vorteil dieser Funktion ist die Möglichkeit des gleichzeitigen Bearbeitens durch berechtigte Personen.

Die Echtzeit-Bearbeitung von Microsoft Office-Dokumenten ermöglicht es den Beteiligten, effizienter zusammenzuarbeiten und Änderungen in Dokumenten ohne Verzögerung vorzunehmen. Dies beschleunigt die Due Diligence und erleichtert die reibungslose Abwicklung von Transaktionen.

docurex® Datenräume sind optimal für M&A Projekte, Due Diligence Prüfungen, Board Communication, Vertragsverwaltung und Immobilienmanagement geeignet. Sie ermöglichen einen sicheren Datenaustausch und eine zentrale Dokumentenverwaltung mit individuell definierbaren Zugriffsrechten und kompletter Kontrolle über alle sensiblen Daten.

docurex® ist ein hochsicherer virtueller Datenraum für effiziente Due Diligence Prüfungen und Unternehmenstransaktionen. Mit dem virtuellen Datenraum von docurex® stellen Sie Käufern, Interessenten und Vertragspartnern komfortabel und sicher Dokumente online und jederzeit bereit.

