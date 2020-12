Neu von Pukka: Traumhafter Bio-Teegenuss “Night Time Berry”

Beeriger Schlummertrunk mit Cassis, Echinacea und Kamille

Ein Halskratzen am Abend ist oft der Vorbote einer Erkältung. Wer dem Körper Ruhe gönnt, kann das Immunsystem gegen den ersten Winterschnupfen unterstützen. Eine sanfte Abendroutine ist wichtig, um am nächsten Morgen ausgeruht zu erwachen und kann durch ausreichend Flüssigkeitszufuhr und passende Kräuter ergänzt werden, beispielsweise in Form einer heißen Tasse Tee. Der neue Bio-Früchtetee “Night Time Berry” von Pukka vereint rote Powerbeeren wie Cassis und Holunderbeeren sowie Echinacea mit traditionellen Abendkräutern wie Baldrian und Lavendel. Damit ist er eine ideale Begleitung für wohlige Winterabende und wärmt von innen. Weitere Kräuterkreationen komplettieren die Pukka “Night-Time”- Reihe, wie der beliebte Pukka Bio-Kräutertee “Night Time” für ruhige Abendstunden, die Pukka Nahrungsergänzungsmittel “Ashwagandha Wholistic™” und “Night Time” sowie die Bio-Latte “Night Time” mit Lavendel, Baldrian und der ayurvedischen “Heldenpflanze” Ashwagandha.

Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen sinken, steigt die Zahl der Erkältungen und Infekten. Dr. Marisa Hübner, Ärztin für Innere Medizin und Ayurveda, erklärt: “Eine erholsame Nachtruhe gibt dem Körper und dem Immunsystem die Möglichkeit, erste Anzeichen von Husten und Schnupfen zu bekämpfen, um am nächsten Morgen erholt zu erwachen.”

Der neue Bio-Früchtetee “Night Time Berry” von Pukka ist eine umsorgende Mischung, die vom Pukka Kräuterexperten Sebastian Pole speziell für die Bedürfnisse an kalten Winterabenden zusammengestellt wurde. Die Rezeptur enthält wertvolle Bio-Kräuter und -Beeren, die Sebastian, inspiriert von der uralten ayurvedischen Lehre, sorgfältig ausgewählt hat. Traumhafte Bio-Kräuter wie Lavendel, Kamille und Baldrian eignen sich besonders für eine Wohlfühl-Tasse am Abend. Ergänzt werden sie durch die roten Powerbeeren Cassis und Holunderbeeren sowie Echinacea, die dem Bio-Tee seine beerig-fruchtige Note verleihen.

Vier Tipps für eine erholsame Nachtruhe von Dr. Marisa Hübner:

1. Das Schlafzimmer nur zum Schlafen und Ausspannen nutzen, nicht zum Arbeiten oder Filme schauen.

2. Zum Einschlafen verschiedene Atemtechniken ausprobieren: Atme zum Beispiel ein und zähle dabei bis drei oder vier. Dann atme aus und zähle bis sechs oder acht. Das Ausatmen sollte länger sein als das Einatmen. Das hilft, sich zu entspannen.

3. Dem Geist Zeit geben, zur Ruhe zu kommen, bspw. mit einem entspannenden Bad mit Bittersalzen oder bei der Lektüre eines guten Buches zusammen mit einer Tasse heißem Bio-Kräutertee z.B. Pukka “Night Time Berry”.

4. Nahrungsmittel mit einem hohen Anteil an Tryptophan können den Tag-Nacht-Rhythmus des Körpers positiv unterstützen. Dazu gehören zum Beispiel Haferflocken und Haferblüten, Kürbiskerne und Sonnenblumenkerne, aber auch natürliche Proteine. Auch Kräuter können dazu beitragen, mögliche Restanspannungen des Tages besser zu verarbeiten.

Preise:

UVP Bio-Kräutertees: 3,99 EUR

UVP Bio-Nahrungsergänzungsmittel: 24,99 EUR

UVP Bio-Latte: 7,99 EUR

Text und druckfähiges Bildmaterial unter http://news.cision.com/de/pukka-herbs-deutschland

Pukka Herbs: Kräuterexpertise trifft nachhaltiges Handeln

Mit Sorgfalt und Expertise stellen wir Kräuterkreationen zusammen, um so viele Menschen wie möglich mit der Kraft und Schönheit der Natur zu verbinden. Unsere Herzensangelegenheit ist es, das Wohlbefinden von Menschen mit der Power von Bio-Kräutern zu fördern – für ein Leben in Glück und Zufriedenheit. Das Wort “Pukka” bedeutet “authentisch” und “hervorragend” und dieser Anspruch ist tief im Handeln des Unternehmens verankert: Von den nachhaltig und fair gehandelten Kräutern bester Güteklasse, die Pukka für die Mischungen verwendet, bis hin zu der Tatsache, dass Pukka 1 % des Umsatzes an Umweltschutz-Organisationen spendet. Daneben verwendet Pukka ausschließlich Verpackungen aus erneuerbaren Quellen.

