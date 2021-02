Neuartige Fusspflege Praxis in Jever

In diesen für uns alle turbulenten Zeit beschloss eine einzigartige Therapeutin die Gründung einer neuen Fußpflegepraxis in Jever. Frau Stalmann verfügt über 26 Jahre Berufspraxis, wobei ihre Stärken nicht nur ihre Berufserfahrung, sondern auch die Überzeugung zur Hilfe sind . Ihre empathische Einstellung und die damit verbundene Sichtweise zum Menschen hilft den Patienten in der Überwindung aller Komplikationen im Fußpflegebereich, da sie sich Zeit für die Behandlung der Symptomatik der vorliegenden Probleme nimmt. Das ist ein enormer Vorteil in der jetzigen durch Stress gekennzeichnet Zeit. Jede Behandlung gleicht einem kleinen Wellens Urlaub. Zusätzlich zur Behandlung der Beschwerden erfährt der Patient eine liebevolle Zuwendung und wird als einzigartiges Individuum angesehen. Ein Besuch ist immer empfehlenswert und gleicht ohnehin einem Versuch einer kleinen Flucht aus dem Alltag.

Fußpflege Praxis in Jever

Fusspflege Jever

Susanne Stolmann

Blumenstrasse 2

26409 Wittmund

015120903938

fusspflegejever@gmail.com

https://www.fusspflegejever.de/

https://www.youtube.com/watch?v=iydflt8Z3_s

