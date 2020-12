Neuauflage Planungshandbücher zur Rohrsystemtechnik bei industriellen Anwendungen und Prozessautomation in fluiden Prozessen

GF Piping Systems vermittelt Wissen auch per digitaler Roadshow für die Industrie im Dezember

Planer oder Anlagenbauer in der Industrie benötigen entsprechendes Fachwissen, um die Effizienz und Sicherheit von bestehenden Industrie-Anlagen durch Prozessoptimierung zu steigern und neue Installationen von Beginn an energiesparender auszulegen. GF Piping Systems (GF) besitzt jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung und Anwendung von Rohrleitungssystemen aus Kunststoff und möchte mit der Neuauflage der Planungshandbücher Industrie das aktuelle Fachwissen jetzt wieder in geballter Form zur Verfügung stellen. In den Dokumentationen wird detailliert über Werkstoffe, Dimensionierungen, Anwendungstechniken, Zulassungen sowie Normen informiert und weiteres wertvolles Know-how vermittelt. Die ersten 100 Interessenten, die über die Website die neuen Industriehandbücher anfragen, bekommen sie gratis als gebundene Ausgabe in einem exklusiven Schuber zur Verfügung gestellt. Zusätzlich sind sie auch digital verfügbar, so dass ortsunabhängig jederzeit darin nachgeschlagen werden kann. Darüber hinaus vermittelt GF noch bei mehreren Terminen der digitalen Roadshow im Dezember Wissen zu smarten Prozess-Automationslösungen für die Industrie.

Anfragen für gedruckte Exemplare sowie die Handbücher als digitaler Download unter: https://www.gfps.com/country_DE/de/support_and_services/planning_assistance/planning_fundamentals.html

Ganzheitliche Lösungen für den digitalen Wandel

Produktpräsentationen und Gespräche vor Ort, wie sie bei Messeauftritten oder Werksbesuchen stattfanden, sind in Zeiten der Corona Pandemie sehr schwer zu realisieren. GF Piping Systems (GF) setzte deshalb in den vergangenen Monaten auf eine Roadshow quer durch Deutschland, um mit einem Vorführ-Fahrzeug direkt zum Kunden zu kommen. Aufgrund wieder steigender Infektionszahlen möchte GF die Roadshow online weiterleben lassen und kommt dafür jetzt über die digitale Autobahn – das Internet – in virtueller Form mit Lösungen aus der Prozessautomation zu Bestandskunden und Interessenten. Als Nächstes zeigt das Unternehmen in mehreren Online-Veranstaltungen im Dezember deren flexiblen Einsatz am Beispiel der Wasseraufbereitung sowie der chemischen Prozessindustrie.

An den Terminen haben die Teilnehmer die Möglichkeit, mehr über die Neuentwicklungen aus der Automation sowie über das breite Produktportfolio des Rohrsysteme-Herstellers – mit dem quasi alles aus einer Hand gelliefert werden kann – zu erfahren.

Termine:

Donnerstag, 03.12.2020, 13:00 Uhr

Donnerstag, 10.12.2020, 9:00 Uhr

Donnerstag, 17.12.2020, 13:00 Uhr

Anmelden können sich Interessierte unter https://www.edudip.com/de/webinar/smarte-prozessautomation/514574

GF Piping Systems ist der weltweite Experte für den sicheren und zuverlässigen Transport von Wasser, Chemikalien und Gas. Kunden in mehr als 100 Ländern nutzen die Lösungen des Unternehmens, um sicher, effizient und kostengünstig zu arbeiten. GF Piping Systems ist spezialisiert auf wartungsfreie und langlebige Rohrleitungssysteme aus Kunststoff mit einem Portfolio von mehr als 60 000 Produkten. Die Spezialisten des Unternehmens sind in 34 Ländern vor Ort und unterstützen in allen Phasen eines Projektes – von der Planung bis zur Inbetriebnahme. GF Piping Systems ist eine Division der Georg Fischer AG, die 1802 gegründet wurde und ihren Hauptsitz in Schaffhausen in der Schweiz hat. GF Piping Systems ist in einer Vielzahl von Märkten aktiv und erzielt mit 6892 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 1,802 Milliarden Schweizer Franken (2019).

