Neue App für mehr Selbstbestimmung

WuuWa-App sorgt für selbstwirksame Teilhabe behinderter Menschen

Durchblick im Anbieter-Dschungel! Ab sofort haben es Menschen mit Behinderungen, Beeinträchtigungen oder anderem Unterstützungsbedarf leichter, sich ihren Anspruch auf Leistungen bedarfsgerecht und selbsttätig zu erfüllen. Die WuuWa-App startet jetzt in Schleswig-Holstein: Auf Knopfdruck gibt es eine Übersicht der lokalen und regionalen Dienstleister aus verschiedenen sozialen Bereichen und mit einem weiteren Klick wird der Kontakt zum Wunschanbieter hergestellt. Was für eine Erleichterung!

Leistungsberechtigte Personen, deren Angehörige oder gesetzliche Vertreter sparen so eine Menge Zeit: orientieren, vergleichen und sofort buchen. Großartig! Die lästige und zeitaufwändige Recherche im Netz entfällt.

Für Suchende ist die Nutzung der WuuWa-App vollkommen kostenlos. Den Gratis-Download für Android gibt es hier: https://play.google.com/store/search?q=WuuWa

Die App bietet unabhängigen und unkomplizierten Zugang zu den Bereichen Wohnen, Beratung sowie Arbeit und Freizeit. Besonderes Augenmerk liegt auf den Assistenzangeboten, die entscheidende Hilfe zur Bewältigung des Alltages für einen behinderten Menschen bedeuten. Und natürlich werden neben den Dienstleistern alltagspraktischer Unterstützung auch die Mobilitäts- und Beförderungsdienste gelistet.

Einträge nichtgewerblicher Anbieter wie Beratungsstellen oder Betreuungsvereine sind selbstverständlich unentgeltlich. Gewerbliche Anbieter wie Wohnheime oder ambulante Betreuungen zahlen für ihren Eintrag 162,- Euro / Jahr. Dafür kommt die App auch ohne nervige Werbung aus.

Einfach unter www.wuuwa.de listen lassen. Der Eintrag wird in der Regel binnen 24 Stunden online geschaltet und ist dann in der App verfügbar. So angenehm kann Vermittlung sein! So leicht ist Teilhabe.

Übrigens: Schleswig-Holstein macht “nur” den Anfang. Bis 2022 wird das Angebot dann bundesweit verfügbar und wirksam im Einsatz sein.

Weitere Informationen und Kontakt:

www.wuuwa.de

E-mail: info@wuuwa.de

WuuWa ist ein Herzensprojekt und hilft Menschen mit Behinderungen dabei, die Leistungen zu erhalten, die sie für ein selbstbestimmtes Leben brauchen.

Firmenkontakt

WuuWa

Thorben Costabel

Stadtfeld 13

248737 Schleswig

04621943783

info@wuuwa.de

http://www.wuuwa.de

Pressekontakt

WuuWa

Thorben Costabel

Stadtfeld 13

248737 Schleswig

04621943783

t-costabel@web.de

http://www.wwuwa.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.