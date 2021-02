Neue Ausbildung zum Achtsamkeitstrainer beim B.I.E.K.

Achtsamkeit im eigenen Alltag verankern und als Trainer andere Menschen bei einem glücklicheren und zufriedeneren Leben unterstützen

Achtsamkeit hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Dazu tragen auch verschiedene wissenschaftliche Studien bei, die die positiven Wirkungen von Achtsamkeit bestätigen. Beispielsweise wurde eine höhere Lebensqualität, bessere funktionale Stressbewältigungsstrategien mit positiven Effekten auf das Stresserleben und eine geringere Neigung zu Depressionen bei den Teilnehmern der Studie (im Vergleich zu einer Kontrollgruppe) festgestellt. Viele Unternehmen haben deswegen damit begonnen, Achtsamkeitstrainings für ihre Mitarbeiter/innen anzubieten, um Burnout oder anderen psychischen Erkrankungen vorzubeugen.

Doch das Prinzip der Achtsamkeit auf eine reine Anti-Stress-Methode zu reduzieren würde dem Konzept und der Wirkung nicht gerecht werden. Denn Achtsamkeit bedeutet viel mehr als reine Stressreduktion! Erst wenn jemand Achtsamkeit in sein Leben integriert und damit zu seinem Lebenskonzept macht, erfährt er/sie die vollständige Wirkung. Neben den positiven Effekten auf das Stresserleben, gibt es auch positive Einflüsse auf die physische und psychische Gesundheit, zum Beispiel eine Harmonisierung von Puls, Blutdruck und Muskelspannung und eine Verbesserung der Schlafqualität. Auch dieses wurde in wissenschaftlichen Studien bestätigt!

Aus diesem Grund bietet das B.I.E.K. seit diesem Jahr die neu konzipierte Ausbildung zum Achtsamkeitstrainer/in an!

In dieser Ausbildung stärken Sie Ihre geistige Klarheit und Ihre emotionale Stabilität und beginnen damit, Achtsamkeit in Ihren eigenen Alltag einzuführen und zu verankern. Außerdem lernen Sie, andere Menschen im Seminar oder im Coaching bei einem glücklicheren und zufriedeneren Leben zu unterstützen und Achtsamkeitskurse, -Seminare und -Coachings professionell zu planen und durchzuführen:

Die Ausbildung zum Achtsamkeitstrainer/in ist sehr intensiv und besteht aus 3 Modulen mit insgesamt 155 Stunden.

Diese drei Module sind:

– 1. Modul: Leiter/in für Meditation

– 2. Modul: Achtsamkeit in unserer modernen Gesellschaft

– 3. Modul: Achtsamkeitstrainer/in (Einweisung in das Konzept)

Sie lernen in den drei Modulen unter anderem folgendes:

– Grundlagen der Stresstheorie und von psychosomatischer Störungen

– Einflussfaktoren zur Erzeugung von Stress im Beruf

– Theoretische Grundlagen der psychophysischen Entspannungsreaktion

– Kontraindikationen von Achtsamkeitsübungen

– Die Haltung in der Achtsamkeit

– Atem als Grundübung der Achtsamkeitspraxis

– Bodyscan

– Meditation aus der Achtsamkeitspraxis und aus den Buddhistischen Traditionen

– Stille Meditationen und Meditation in Bewegung

– Achtsamkeit im Alltag

Außerdem werden Ihnen der Aufbau und die Besonderheiten eines Präventionsseminares nahe gebracht, damit Sie anschließend in der Lage sind, selber solch ein Seminar durchzuführen.

Diese Ausbildung ist außerdem von der ZPP anerkannt! Bei Erfüllung der Voraussetzungen können Sie sich also als Kursleiter/in zertifizieren lassen.

Das Bergsträßer Institut für ganzheitliche Entspannung und Kommunikation (B.I.E.K.) ist ein zertifiziertes Ausbildungsinstitut im Bereich der Entspannungstechniken, Stress Prophylaxe und des Betrieblichen Gesundheitswesens. Leiterin ist Silvia Duske (Dipl. soz.Arb., Management Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie). Das Institut ist bekannt geworden durch die sehr praxisnahen Ausbildungsgänge für Entspannungstherapeuten. Es bietet ein umfangreiches Programm von Ausbildungen für Selbständige im Bereich der Prävention sowie für Mitarbeiter von Unternehmen, öffentlichen Institutionen und Verwaltungen im Bereich der Stressprophylaxe. Das Unternehmen wurde im Juli 2015 nach ISO 9001

und AZAV zertifiziert.

