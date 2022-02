Neue Automation für eine Kaschierlinie von HORSTKEMPER

Hövelhof – Rudolf Henrichsmeyer formaplan GmbH & Co. KG | Rietberg – HORSTKEMPER Maschinenbau GmbH

Bereits Ende des Jahres 2020 entschied sich das Unternehmen Rudolf Henrichsmeyer formaplan GmbH & Co. KG für eine neue Automatisierung ihrer bestehenden Kaschieranlage aus dem Hause HORSTKEMPER. Dabei blieb die Kaschieranlage selbst erhalten, wurde aber einem umfangreichen Retrofit unterzogen.

Neu hingegen ist aufgrund der erweiterten Produktpalette an kaschierten Oberflächen der Rudolf Henrichsmeyer formaplan die komplette Automatisierung. Von HORSTKEMPER konstruiert, gefertigt und geliefert: Angefangen bei der Beschickung und der Fördertechnik sowie einer Durchlaufsäge bis hin zur Abstapelung in Form einer Fallschachtanlage.

Projektteam ermöglicht schnelle Realisierung

Der Realisierungszeitraum von der Auftragserteilung bis zur Installation beim Kunden betrug nur acht Monate. Diese anspruchsvolle Projektdurchlaufzeit ergab sich durch die Bildung eines gemeinsamen Projektteams seitens des Kunden Rudolf Henrichsmeyer formaplan und HORSTKEMPER. Durch gezielte Konstruktionsreviews und dem wertvollen Erfahrungsaustausch mit den Anwendern konnte eine maßgeschneiderte Anlagenlösung für den Kunden erarbeitet werden.

„Insbesondere die Vereinzelung der vielen unterschiedlichen Materialien in der Beschickung erwies sich als echte Herausforderung, der sich HORSTKEMPER gestellt hat“, so Jörg Großestrangmann, Geschäftsführer der Rudolf Henrichsmeyer formaplan. Im Zuge der engen Zusammenarbeit konnte eine sehr innovative Lösung erarbeitet werden, die den Projekterfolg für beide Seiten belegt.

Portalsystem mit Saugrahmen

Neben der automatischen Zuführung der Plattenstapel über einen kundenseitigen Querförderwagen in die Beschickung, werden die Platten in der Beschickung von einem Portalsystem mit Saugrahmen von den Hubtischen aufgenommen. Vereinzelt werden sie über Schrägrollenbahnen der überholten Kaschieranlage zugeführt. Dabei können neben den unterschiedlichen Plattenmaterialien auch Materialstärken von 3 bis 40 mm gefahren werden.

Im Anschluss an die Kaschierung erfolgt der Einlauf in die neue HORSTKEMPER Durchlaufsäge mit Vorritzer-Aggregat, wo die Platten durch einen Trennschnitt aufgeteilt werden. Weiterhin sind in der Durchlaufsäge zwei Besäumaggregate installiert, welche die Überstände der Kaschierung abfräsen. Nach der Säge ist noch eine Bürstmaschine angeordnet, um die Oberfläche der kaschierten Platten zu reinigen.

Mithilfe einer geteilten Rollenbahn in Fischgrät-Anordnung hinter der Säge werden die Platten in die Fallschachtanlage gefördert und dort zu entsprechenden Stapeln gebildet. Die Fallschachtanlage ist mit einem Zwischenpuffer und zwei Hubtischen als Stapelstellen ausgeführt, damit ein unterbrechungsfreier Betrieb gewährleistet wird.

Die intensive Zusammenarbeit mit dem Hause Rudolf Henrichsmeyer formaplan ermöglichte es, dieses Projekt in einem ambitionierten Zeitraum umzusetzen.

