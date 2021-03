Professionelle persönliche Videokonferenzen

Die neue Business-Webcam Konftel Cam10 ist ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar. Die Konftel Cam10 ist ideal für den persönlichen Arbeitsplatz in Büro und Homeoffice. Sie ermöglicht gestochen scharfe persönliche Full-HD-Videomeetings mit perfektem Sound bei maximaler Benutzerfreundlichkeit. Die Konftel Cam10 ist per “plug and play” mit allen gängigen Betriebssystemen, Cloud-Services und Collaboration-Apps kompatibel. Erhältlich ist sie bei den Distributoren Allnet, Also, Herweck, Komsa AG, Michael Telecom, Schröder Kommunikationstechnik, stelecom und Suprag. Der empfohlene Endkundenpreis beträgt 119 Euro.

Gestochen scharfe HD-Aufnahmen

Die Konftel Cam10 ist perfekt zugeschnitten auf den steigenden Bedarf an professionellen online-Videokonferenzen. Sie liefert gestochen scharfe Bilder in Full HD-Video mit 1080p (30 FPS) mit 4-fach digitalem Zoom. Zudem bietet sie Low-Light-Optimierung und einen schnellen Autofokus. Ein weiter 90-Grad-Aufnahmewinkel ermöglicht es, viel Raum in eindrucksvoller Schärfe aufzunehmen, zum Beispiel ein Whiteboard hinter oder neben dem Anwender. Ein mechanischer Kameraverschluss sorgt für den Schutz der Privatsphäre. Des Weiteren verfügt die Konftel Cam10 über eine standardisierte Halterung für die einfache, stabile Befestigung am Bildschirm, alternativ lässt sie sich an einem Stativ anbringen.

Integrierte Mikrofone oder Kombination mit Konftel Ego

Zwei integrierte Mikrofone mit Rauschunterdrückung sorgen für professionelle Soundaufnahme. In der Praxis kommen häufig die Lautsprecher des Bildschirms für die Audiowiedergabe zum Einsatz. Darüber hinaus ist das Freisprechgerät Konftel Ego eine ideale Ergänzung im Einzelbüro oder Homeoffice. Ausgestattet mit der Konftel Omnisound Technologie ermöglicht das per Bluetooth oder USB verbundene Konftel Ego eine besonders natürliche Soundaufnahme. Mit Konftel Ego kann der Anwender entspannt sprechen und sich frei im Raum bewegen. Kein Headset drückt am Ohr, kein Headset-Kabel schlängelt sich quer über den Schreibtisch.

Benutzerfreundlich und umfassend kompatibel

“Die Konftel Cam10 ist mit allen gängigen Betriebssystemen, Cloud-Services und Collaboration-Apps kompatibel, zum Beispiel Teams, Skype, Webex, Zoom oder ähnlichen Lösungen”, sagt Ralf Kalker, Vertriebsdirektor DACH bei Konftel. “Dabei lässt sich die Konftel Cam10 einfach per Plug and Play über USB mit dem Laptop oder Desktop-PC verbinden. Einfacher geht es nicht, jede Videokonferenz startet im Handumdrehen.”

Wachsender Markt

“Die Konftel Cam10 ist eine hochwertige Business-Webcam, die auf die steigende Nachfrage nach professioneller Ausrüstung für Videokonferenzen am persönlichen Arbeitsplatz zugeschnitten ist”, sagt Ralf Kalker. “Die Konftel Cam10 kombiniert hohe Leistungsfähigkeit mit elegantem skandinavischen Design. Die Kamera ist für die hybride Arbeitswelt konzipiert, in der immer mehr wichtige Meetings online stattfinden.” Darüber hinaus ist die Konftel Cam10 nach dem Climate Neutral Standard zertifiziert. Das Klima profitiert ab dem ersten Remote-Meeting, das eine Geschäftsreise ersetzt. Zudem kompensiert Konftel alle durch Produktion und Logistik angefallenen Treibhausgas-Emissionen und unternimmt Schritte zur weiteren Reduktion.

Daten und Fakten

– Anschluss per USB

– Full HD 1080p (30 FPS) Auflösung

– 4-fach digitaler Zoom

– 90°-Bildwinkel

– Low-Light-Optimierung

– Autofokus

– Digitale Bildrauschunterdrückung

– UVC 1.1

– 2 Mikrofone

– Audio-Rauschunterdrückung

– Integriertes Webcam-Cover

– Integrierte Montagehalterung mit Gewinde, 1/4″-20 UNC.

– Maße und Gewicht: 118 x 37,2 x 30,8 mm, 165 g

– Climate Neutral Zertifizierung

Über Konftel – Konftel ist ein weltweit führender Anbieter von Endgeräten für Collaboration-Umgebungen. Seit 1988 ist es Ziel von Konftel, Menschen in Unternehmen überall auf der Welt, unabhängig von der räumlichen Entfernung, bei ihrer Kommunikation zu unterstützen. Collaboration-Lösungen tragen effektiv dazu bei, Zeit und Kosten zu sparen und mit begrenzten Ressourcen nachhaltig umzugehen. Kristallklarer Klang und gestochen scharfe Videos sind entscheidend für effiziente Meetings. Aus diesem Grund konzentrieren wir uns bei unseren Collaboration-Lösungen ausschließlich auf die führenden Technologien. Unsere OmniSound®-Technologie ist in allen Konftel Konferenztelefonen und -geräten enthalten. Die Produkte werden weltweit unter der Marke Konftel vertrieben. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Schweden. Weitere Informationen zu Unternehmen und Produkten: konftel.de.

Kontakt

Konftel AB

Stefan Eriksson

Döbelnsgatan 19

SE-90106 Umeå

+46 (0)90 70 64 78

stefan.eriksson@konftel.com

http://www.konftel.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.