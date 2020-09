Neue Community für Onlinemarketing: Social Network Experten warten auf Sie

Steinach im August 2020 – Insbesondere Effektivität und Nutzenpotential macht das neue Portal für Onlinemarketing “Digital Freaks” zu einer Ausnahmeerscheinung. Die Portal-Besucher sind begeistert. Sie erhalten mit “Digital Freaks” sämtliches Handwerkszeug für erfolgreiche Vertrieb und Marketing. In der Facebook-Community “Digital Freaks” werden täglich spannende Fragen rund um Internet Marketing, Business und Kundengewinnung diskutiert. Jeder Selbständige, Unternehmer oder Texter hat damit eine fantastische Gelegenheit, sich an ein zahlreiches Publikum zu wenden und so ihre Reputation aufzubauen, ihren Bekanntheitsgrad zu steigern und Expertenstatus zu erhalten. Mehr über das neue Portal “Digital Freaks” finden Sie ab sofort im Internet: https://www.facebook.com/groups/oma.help/

Die Facebook-Community “Digital Freaks” ist speziell aufbereitet, nutzbar für alle Unternehmer, Digital Marketer und Freelancer und bietet zahllose Techniken rund um erfolgreiche Vertrieb und Marketing. Autoren, Online Marketer, Startups, Agenturen oder Trainer und Coaches können ihre eigenen Artikel auf “Digital Freaks” veröffentlichen, um so ihren Ruf zu stärken und die Klicks auf die eigene Seite zu steigern. Durch die vielen Mitglieder der Facebook-Gruppe “Digital Freaks” ist der Erfahrungsschatz der Mitglieder breit gestreut und viele Branchen wie Marketing & Werbung, Beratung, Software, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation sind hier vertreten. Die Benutzer finden hier verständliche Inhalte und erfahren über die wichtigsten und leicht anwendbare Techniken, die zum ultimativen Erfolg führen, erhalten konkrete Handlungsempfehlungen und erfahren, welche Chancen, Herausforderungen und Risiken Onlinemarketing mit sich bringt. Hier mehr erfahren: https://www.facebook.com/groups/oma.help/

Die Facebook-Community für Onlinemarketing “Digital Freaks” besticht durch praxiserprobte Tools und interessante Tipps direkt vom Onlinemarketing-Experten Robert Nabenhauer sowie durch die Antworte auf viele wichtige interessante Fragen. Die Benutzer finden hier schnell Hilfe bei der Suche nach passenden Tools und empfehlen eigene Projekte weiter, um so ihren eigenen Expertenruf zu steigern.

Der Geschäftsführer der Nabenhauer Consulting, Robert Nabenhauer, ist stolz, jetzt das innovative Portal für Onlinemarketing “Digital Freaks” vorstellen zu können: “Ich freue mich, dass es gelungen ist ein so attraktives Online Magazin auf den Markt zu bringen. Unsere Kunden und vor allem Leser werden davon nachhaltig profitieren.

Die innovative Facebook-Gruppe “Digital Freaks” ist ein weiterer wichtiger Baustein für den stetigen Erfolgskurs der Nabenhauer Consulting. Nabenhauer Consulting stärkt damit seine Position und kann seine Marktanteile weiter festigen. Am Hauptsitz in Steinach werden permanent neue und zukunftsweisende Dienstleistungen entwickelt.

Nabenhauer Consulting steht als Unternehmensberatung für Vertriebs- und Marketingoptimierung mit der Verknüpfung von klassischen und modernen Marketingpfaden, viel praktischem Bezug und unkonventionellen Wegen.

Firmenkontakt

Nabenhauer Consulting

Robert Nabenhauer

Weidenhofstraße 22

9323 Steinach

+41 (0) 8 44 – 00 01 55

+41 (0) 71 – 4 40 40 29

info@nabenhauer-consulting.com

https://nabenhauer-consulting.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.