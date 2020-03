Neue congstar Fair Flat: Mehr Daten und LTE 25

LTE 50 Option bei Buchung bis April inklusive

Köln, 02.03.2020. Ab sofort wertet der Mobilfunkanbieter congstar seine Fair Flat auf und optimiert zugleich die Nutzerfreundlichkeit des Tarifs. Mit fünf Datenstufen statt ursprünglich sieben wird das Handling der Fair Flat noch einfacher. Kunden müssen weiterhin nur das Datenvolumen bezahlen, das tatsächlich verbraucht wird. Neben einer Telefon-Flat in alle dt. Netze ist jetzt auch LTE 25 und eine SMS-Flat inkludiert.

Monatlich kann zwischen fünf Datenstufen gewählt werden:

– 2 GB im LTE-Netz mit max. 25 Mbit/s inkl. Allnet- und SMS-Flat für 15 Euro im Monat

– 3 GB im LTE-Netz mit max. 25 Mbit/s inkl. Allnet- und SMS-Flat für 17,50 Euro im Monat

– 5 GB im LTE-Netz mit max. 25 Mbit/s inkl. Allnet- und SMS-Flat für 20 Euro im Monat

– 8 GB im LTE-Netz mit max. 25 Mbit/s inkl. Allnet- und SMS-Flat für 25 Euro im Monat

– 12 GB im LTE-Netz mit max. 25 Mbit/s inkl. Allnet- und SMS-Flat für 30 Euro im Monat

LTE 50 Option bei Buchung bis Ende April ohne Aufpreis

Um noch schneller mit max. 50 Mbit/s im LTE-Netz zu surfen, kann die LTE 50 Option für 3 Euro pro Monat jederzeit flexibel hinzu- oder abgebucht werden. Bei Buchung der congstar Fair Flat bis Ende April erhalten Neukunden die LTE 50 Option ohne Aufpreis dazu.

Nur die Datenstufe zahlen, die verbraucht wird

Liegt der tatsächliche Verbrauch im Abrechnungsmonat in einer niedrigeren Datenstufe als zu Beginn des Monats gewählt, muss auch nur diese bezahlt werden. Wer zusätzliches Datenvolumen benötigt, kann dies über mehrere SpeedOn-Optionen hinzubuchen: 500 MB für 4 Euro, 1 GB für 6 Euro oder 2 GB für 10 Euro. Wird im nächsten Monat mit einem höheren Datenverbrauch gerechnet, kann einfach eine höhere Datenstufe eingestellt werden.

Die congstar Fair Flat ist monatlich kündbar. Der einmalige Bereitstellungspreis beträgt 30 Euro.

Weitere Informationen zur neuen congstar Fair Flat sind online unter www.congstar.de/handytarife/fair-flat zu finden.

