Neue Crown Kundendienst App: Gabelstapler-Service auf einen Klick

Crown, eines der weltweit größten Unternehmen für Materialflusslösungen, hat seinen Kundenservice mit der Einführung einer neuen mobilen App verbessert. Damit haben Crown Kunden die verlässlichen Servicelösungen des Unternehmens stets zur Hand.

Mit der neuen App können Kunden bequem mit ihrem iOS- oder Android-kompatiblen Smartphone oder Tablet den Crown Service anfordern, Fragen zur Gabelstaplermiete besprechen oder den nächstgelegenen Händler kontaktieren. Die App bietet schnellen Zugriff auf das deutsche Service- und Support-Netzwerk von Crown. Nutzer können so die Verfügbarkeit ihrer Flotte deutlich steigern und die Betriebszeiten ihrer Stapler optimieren. Über den Menüpunkt „Meine Serviceanfragen“ können Kunden ihre aktuellen Anfragen von Anfang bis Ende mitverfolgen und haben damit sämtliche Serviceprozesse im Blick.

Bei der Übermittlung einer Serviceanfrage werden die App-Nutzer automatisch mit einem Serviceberater verbunden, der dadurch jetzt noch schneller reagieren kann. Supportanfragen können in der App über den Menüpunkt „Kontakt“ gestellt werden. Ein Mitarbeiter prüft die Anfrage umgehend und setzt sich direkt mit dem Kunden in Verbindung. Wer eine Mietanfrage stellen möchte, erreicht mit einem Klick auf „Mieten Sie jetzt“ einen Crown Experten, mit dem er seine individuellen Anforderungen besprechen kann.

Mike Knowles, Director Branch Operations EMEA bei Crown, sagt dazu: „Crown arbeitet ständig an der Entwicklung innovativer Lösungen zur Verbesserung des Kundenservice. Die neue Kundendienst App ist ein integraler Bestandteil unserer Servicestrategie. Wir stellen dadurch sicher, dass unsere Kunden für ihre Investition immer den höchsten Nutzen bei niedrigsten Gesamtbetriebskosten erhalten.“

Die Crown Kundendienst App kann kostenlos im App Store und bei Google Play heruntergeladen werden.

Crown, eines der weltweit größten Unternehmen für Materialflusslösungen, steht für prämiertes Produktdesign, fortschrittliche, durchdachte Technik und erstklassigen Kundenservice. Kern der Unternehmensphilosophie von Crown sind vertikal integrierte Verfahren für die Konstruktion, die Fertigung und den Vertrieb innovativer, vorausschauender Lösungen, die es Kunden ermöglichen, die Produktivität und Leistungsfähigkeit ihrer Betriebe zu steigern. Neben einer umfangreichen Palette an Gabelstaplern entwickelt und vertreibt Crown Automatisierungs- und Flottenmanagementtechnologien.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New Bremen im US-Bundesstaat Ohio, betreibt regionale Zentralen in Deutschland, Australien, China und Singapur. Crown beschäftigt weltweit über 15.100 Mitarbeiter. Das Vertriebs- und Servicenetz umfasst mehr als 500 Standorte in über 80 Ländern. Mehr über Crown und die Ideen des Unternehmens zum Thema Produktivitätssteigerung erfahren Sie unter www.crown.com

Besuchen Sie auch unseren Online-Newsroom unter news.crown.com/de

