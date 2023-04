Neue Event-Reihe: CSS startet Power Days

Kurz und kompakt: Power Days fokussieren aktuelle Themen und Trends aus den Bereichen HR, Rechnungswesen, Controlling und Unternehmenssteuerung

Neue Impulse für das tägliche Doing sowie frische Ideen als Motivationsbooster – dies erwartet interessierte Teilnehmer auf den kostenfreien, digitalen Power Days, die die CSS AG erstmals im Jahr 2023 ausrichtet. Insgesamt vier der virtuellen Veranstaltungen sind in diesem Jahr geplant.

Verschiedene Referenten werden in 30-minütigen Vorträgen die neuesten Erkenntnisse aus der Praxis auf den Punkt bringen. Interessierte Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich lediglich zu jenen Themen anzumelden, die für sie relevant sind – statt an einem ganztägigen Event teilzunehmen.

Effizientes Veränderungsmanagement durch konsequente Digitalisierung

Den Start der neuen CSS-Veranstaltungsreihe macht der Power Day am 11. Mai. Hier wird Dr. Henning Krüp, IT-Leiter der LIST AG, informieren, wie das Kernprodukt eines Unternehmens durch konsequente Digitalisierung in der IT optimiert werden kann. Er fokussiert dabei, wie Veränderungs- und Innovationsmanagement in der Praxis effizient funktioniert. Dazu geht er auf sämtliche organisatorischen Aspekte sowie die Bedeutung von Führung und Kommunikation ein und zeigt Methoden zur Umsetzung auf.

Power Day intensiviert Blick auf steuerliche Änderungen

Für Infos zu neuen steuerlichen Regelungen sorgt Bernhard Lindgens vom Bundeszentralamt für Steuern in Bonn. Er referiert zur Pflicht zur elektronischen Rechnung und Meldung an die Finanzbehörde.

Mit Business Intelligence zu klugen Entscheidungen

Wie Business Intelligence zum Gamechanger im täglichen Doing wird, erläutert Thomas Groß von der evidanza GmbH, dem Schwesterunternehmen der CSS AG. Der Vortrag beleuchtet nicht nur, wie es Unternehmen gelingt, datenbasierte Entscheidungsprozesse sowie Kennzahlen-gestützt Unternehmensprozesse anzustoßen und zu steuern, sondern auch, wie man durch den Einsatz von BI Planungsprozesse von Unternehmen effizienter gestalten kann. Auch die Zukunft des BI ist Thema des Vortrags: Hier wirft Thomas Groß einen Blick auf das Prädiktiv-Controlling.

HR-Expertin Ute Schmelz geht außerdem darauf ein, wie die vollintegrierte HR-Lösung eGECKO Personalwesen mit ihren zahlreichen Modulen imstande ist, den gesamten Employee Lifecycle abzubilden. HR-Experte Stefan Lais hingegen stellt die Buchhaltungssoftware eGECKO Rechnungswesen als Schlüssel zur Effizienz im Rechnungswesen vor.

Weiterer Termin im ersten Halbjahr:

CSS Power Day: 14.06.2023

Über die Mittelstandslösung eGECKO

Die branchenübergreifend einsetzbare Lösung eGECKO integriert und vernetzt auf effiziente, ganzheitliche Weise sämtliche Abläufe eines Unternehmens. Das Produktportfolio umfasst Lösungen für das Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung, Anlagenbuchhaltung, Konzernmanagement, Vertragsmanagement, Dokumentenarchiv), Controlling/Corporate Performance Management (Business Intelligence, Business Planning, Business Performance Management, Data Management), Personalwesen (Lohn- und Gehaltsabrechnung, Reisemanagement, Personalmanagement, Personalzeiterfassung, Employee Self Service, Digitale Personalakte) sowie ERP-Komponenten für Unternehmen in den Bereichen Dienstleistung und Services (CRM, Projektmanagement, Auftragsabwicklung, Einkauf, etc.) sowie Gesundheit und Soziales.

Über die CSS Gruppe

Mit rund 3000 Kunden und mehr als 13.500 Firmen, darunter Organisationen, öffentliche Einrichtungen, mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne wie CAWÖ Textil, Hassia Mineralquellen, die WASGAU Produktions & Handels AG oder der VDMA, gehört CSS zu den großen Herstellern betriebswirtschaftlicher Software in Deutschland. Neben dem Hauptsitz der CSS AG in Künzell bei Fulda sowie dem Hauptsitz der evidanza GmbH in Salching ist die CSS-Gruppe deutschlandweit mit knapp 320 Mitarbeitern an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Lampertheim, München, Villingen-Schwenningen und Landsberg am Lech vertreten. Zum europaweiten Partnernetz von CSS zählen Unternehmen wie die Asseco Solutions AG, COBUS ConCept GmbH, Hetkamp GmbH, PLANAT GmbH, PDS GmbH oder PSI Automotive & Industry GmbH.

