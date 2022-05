Neue Exportmärkte mithilfe von Marketing-Übersetzungen erobern

Mithilfe von Übersetzungen werden Ihre Businesskonzepte, Werbekampagnen und Marketinginhalte in allen möglichen Sprachen weltweit übertragen.

Die Mehrsprachigkeit in der Arbeitswelt ist der Schlüssel zum Erfolg, um ein international ausgerichtetes Unternehmen zu führen. Die Lokalisierung und Anpassung der Produkte an den jeweiligen Zielmarkt gehören zu den wichtigsten Marketingstrategien. Doch welche Möglichkeiten gibt es, Ihren Zielmarkt mithilfe von Sprachen global auszuweiten? Die Antwort ist einfach – durch professionelle Übersetzungen.

Welche positiven Auswirkungen haben Marketing-Übersetzungen auf Ihr Business?

Mithilfe von Übersetzungen werden Ihre Businesskonzepte, Werbekampagnen und Marketinginhalte in allen möglichen Sprachen weltweit übertragen. Vor allem in Zeiten der globalen Corona-Pandemie sind Übersetzungen von Marketingtexten, Websiten und Produktbeschreibungen wichtiger denn je. „Für viele Unternehmen stellt Online-Marketing die einzige Möglichkeit dar, ihre Dienstleistungen im Ausland zu präsentieren. Im letzten Jahr wurde eine steigende Nachfrage nach Marketing-Übersetzungen beobachtet und dieser Trend setzt sich auch dieses Jahr fort. Mit unseren Übersetzungsdienstleistungen konnten wir vielen Unternehmen dabei helfen, neue Expansionsmärkte zu gewinnen und ihren Umsatz zu steigern“, so Martins Dauksts, Geschäftsführer von Tilti Multilingual GmbH.

Welche Kompetenzen sind bei den Übersetzungen von Marketinginhalten erforderlich?

Bei professionellen Übersetzungen von Marketingtexten und Werbeinhalten ist Marketingexpertise gefragt. Die Darstellungsformen der Marketinginhalte sind breit gefächert. Zu den Vermarktungstools gehören unter anderem Werbekampagnen, Flyer, Präsentationen, Newsletter, Videos und Social-Media-Content. Hier zählt vor allem Kreativität und ein gutes Händchen für stilistische Feinheiten. Unsere Übersetzer verfügen über fundierte Sprachkenntnisse sowie ausführliches Fachwissen im Marketingbereich. Somit werden Ihre Marketinginhalte an den jeweiligen Zielmarkt angepasst und lokalisiert. Erweitern Sie Ihr Business, indem Sie auf qualitativ hochwertige Übersetzungen Ihrer Marketinginhalte setzen!

Um weitere Informationen zu unseren Übersetzungsdienstleistungen zu erhalten, besuchen Sie unsere Website unter www.tilti.com.

Tilti Multilingual GmbH bietet professionelle Übersetzungen in verschiedenen Bereichen an, wie z.B. Technologie, Chemie, Automobilindustrie, Marketing, Medizin, Finanzen und Recht. Wir bieten: über 50 Sprachen, DTP-Dienstleistungen (Desktop Publishing), Terminologiemanagement / Translation Memories (TM), SAP-Übersetzungen, beglaubigte Übersetzungen und MTPE.

