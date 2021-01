Neue Fortbildungskurse zum Automation Strategist starten Mitte Februar

Berlin, 20. Januar 2021****Am 16. Februar 2021 starten die neuen Weiterbildungskurse zum Automation Strategist von Bots and People. Die Anmeldefrist läuft noch bis zum 05. Februar 2021. Auch in diesem Jahr profitieren die Teilnehmer wieder von dem Insiderwissen der Referenten namhafter Unternehmen wie Siemens, Adidas, Deloitte und Co., wenn es darum geht, anhand von Best Practices Automatisierungspotential zu erkennen, Automatisierungsprojekte zu starten und zu managen sowie die richtigen Tools und die richtige Software zu nutzen, um Prozesse zu automatisieren. Interessenten können sich unter https://botsandpeople.com/kursanmeldung-process-automation/ für den Weiterbildungskurs anmelden.

Während der zwei berufsbegleitenden Live-Online-Sessions pro Woche lernen die Teilnehmer in insgesamt 10 Wochen die Konzepte hybrider Automatisierungslösungen kennen und die unterschiedlichen Templates, Argumente und Werkzeuge zur Automatisierung von Prozessen zu nutzen. In den 70-minütigen Sessions vermitteln individuelle Coachings umfangreiches Know-how in den Bereichen

-Automation Mindset (Lean, Jobs-to-be-done, Growth Mindset)

-Business Process Management mit Signavio

-Process Mining mit Celonis

-Robotic Process Automation mit UiPath

-Cloud Automation mit Integromat, Zapier und Microsoft Power Automate

-Automatisierungspotential erkennen

-Change Management,

das die aktive Learning Community durch die eigenständige Bearbeitung konkreter Use Cases (einzeln oder in Gruppen) vertieft. Die Teilnehmer bearbeiten zudem einen eigenen Use-Cases aus ihren Unternehmen und werden dabei von den erfahrenen Coaches begleitet.

Die Teilnehmer erhalten kursbegleitend umfangreiche E-Learning Materialien und ein Automation-Strategist-Handbuch. Alle Webinare werden zudem aufgezeichnet, so dass Teilnehmer, die eine Session verpasst haben, sich jederzeit die entsprechende Session noch einmal anschauen können.

Für die Teilnahme sind keine tiefgreifenden technischen Vorkenntnisse erforderlich, aber eine Affinität zu Technologie-Themen und Prozessverständnis erleichtert den Lernprozess.

Interessenten erhalten hier einen kostenlosen Einblick in die Weiterbildung zum Automation Strategist.

Bots and People

Bots and People wurde im Januar 2020 von Nico Bitzer und Oliver Nagel in Berlin gegrün-det. Im Sinne von “a purposeful Job for everyone” hat sich Bots and People zur Aufgabe gemacht, Menschen bei der Automatisierung ihrer Geschäftsprozesse zu unterstützen. Bots and People ist die erste 360°-Weiterbildungsacademy im Bereich der Geschäftspro-zessautomatisierung. Teilnehmer der Weiterbildungsprogramme lernen den Einsatz von Robotic Process Automation, Automatisierung in der Cloud und Process Mining. Teilneh-mer können sich bei Bots and People zum Automation Strategist oder Automation Cham-pion weiterbilden.

