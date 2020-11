Neue Gebrauchtmaschinen von FLP Microfinishing

Die preiswerte Alternative zu einer neuen Maschine ist eine Gebrauchtmaschine.

Eine Retrofit-Maschine Retrofit, bei der veraltete Komponenten ausgetauscht werden und die Optimierung auf den zeitgemäßen Stand der Ausbautechnik gebracht wird, kann eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung anstelle einer neuen Maschine sein. Die Kosteneinsparung beträgt in diesem Fall bis zu 40 % gegenüber einem Neukauf. Auch kürzere Lieferzeiten gegenüber Neumaschinen gehören zu den Vorteilen.

Das Angebot von FLP Microfinishing reicht von Einscheiben-, über Zweischeibenmaschinen bis hin zu vollautomatisierten Anlagen der Oberflächenbearbeitung verschiedenster Hersteller. In den meisten Fällen werden diese Maschinen nach dem Bedarf der Kunden zweck-, teil- oder generalüberholt.

Unabhängig von Typ und Größe der Feinschleif-, Flachhon-, Läpp- oder Poliermaschine übernimmt FLP Microfinishing prozess- und technologieorientierte Generalüberholungen, zum Beispiel die Nachrüstung von Automatisierungstechnik wie speicherprogrammierbare Steuerungen.

FLP Microfinishing hat ständig Gebraucht- und Retrofitmaschinen im Angebot. Gebraucht

Über FLP Microfinishing

Die FLP Microfinishing GmbH mit Sitz in Zörbig bei Halle/Saale bietet als einzige Anbieter in Deutschland die gesamte Produktpalette für das industrielle Feinschleifen, Läppen und Polieren von planen Oberflächen aus einer Hand an. Neben dem Maschinenbau hat sich das Unternehmen auf den Dienstleistungssektor Lohnbearbeitung von Hochpräzisionsoberflächen und den Großhandel mit Verbrauchsmaterialien spezialisiert. Ein Schwerpunkt sind Spezialmaschinen für die Plan- und Planparallelbearbeitung von Bauteilen in der Micro- und Nanobearbeitung.

Bildquelle: @FLP Microfinishing