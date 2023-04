Neue Geschäftsführerin für Plexus Deutschland

Dr. Svenja Müller ist Managing Director beim EMS-Dienstleister in Darmstadt

Darmstadt, 19. April 2023 – Plexus hat einen neuen Managing Director für die DACH-Region. Dr. Svenja Müller ist ab sofort Geschäftsführerin der Plexus Deutschland GmbH. In ihrer Rolle als Senior Site Director des Design Centers in Darmstadt arbeitete sie bereits erfolgreich am Ausbau des Engineering-Teams sowie der Kundenlandschaft des EMS-Dienstleisters. Darauf soll auch in Zukunft der Fokus liegen.

Ein wichtiges Ziel des DACH-Teams ist es, neue Partnerschaften aufzubauen und in neue Märkte zu expandieren. So ist Plexus bereits an Projekten für Kunden in der Raumfahrt beteiligt und unterstützt Unternehmen unter anderem bei der Entwicklung und Fertigung von Low Earth Orbit (LEO)-Satelliten. Zukünftig will Plexus seine Expertise auch bei Kunden in den Bereichen Energiemanagement und E-Mobilitätsinfrastruktur stärker einbringen.

„Plexus Deutschland ist in seinen Fokus-Märkten, wie HealthCare/Life Sciences, Industrie und Luftfahrt sehr stark, was das Manufacturing und das Engineering angeht“, erklärt Dr. Svenja Müller. „Das Team verfügt über eine hohe Expertise, was die Realisierung hochkomplexer Produkte für stark regulierte Märkte betrifft – vom Design über die Fertigung bis hin zu Fragen der Supply Chain und der Compliance.“

Ein wichtiger Schritt neben dem Ausbau strategischer Partnerschaften mit europäischen Herstellern, ist die Weiterentwicklung des Standorts in Deutschland. Das Team soll wachsen, um als lokaler Ansprechpartner mit globalen Kapazitäten noch besser auf die regionalen Anforderungen eingehen zu können. Das betrifft insbesondere die Compliance.

„Egal ob Explosionsschutz nach ATEX, Lieferkettengesetz oder Umwelt-Auflagen – die regulatorischen Anforderungen in Deutschland und der EU setzen spezifisches Know-how voraus“, so Müller. „Hersteller sind auf einen Partner angewiesen, der nah am Markt dran ist und gesetzliche Vorgaben schnell umsetzen kann. Als zum Beispiel MDR (Medical Device Regulation) eingeführt wurde, entwickelte Plexus ein Consulting-Konzept, um deutschen MedTech-Firmen bei der Anpassung ihrer Produkte zu helfen. Das Gleiche leisten wir für internationale Unternehmen, die am europäischen und deutschen Markt Fuß fassen wollen.“

Dr. Svenja Müller blickt auf über zehn Jahre Erfahrung im Projekt- und Produktmanagement, im Kundenmanagement sowie bei der Entwicklung von Preis- und Marktstrategien zurück. In ihrer vorherigen Position bei TE Connectivity war sie als Global Product Manager für neue Technologien/e-Mobilitätslösungen im Bereich Automotive tätig. Gleichzeitig prägte sie in ihrer Rolle als Managerin des Innovation Centers maßgeblich die Entwicklungsstrategie des Elektronikherstellers.

„COVID-19 hat eindrücklich gezeigt, dass es bei der Entwicklung von Elektronikgeräten kein Tempolimit mehr gibt. Für eine schnelle Time-to-Market wird es immer wichtiger, Produktentwicklung und Produktionsplanung im Sinne des Simultaneous Engineering (SE) zu integrieren. Diesen Ansatz wollen wir zukünftig auch bei Plexus Deutschland und an unserem Fertigungsstandort in Oradea (Rumänien) stärker vorantreiben und unseren Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil sichern.“

Plexus verfügt derzeit über weltweit 17 Produktionsstätten, darunter die europäischen Standorte in Großbritannien und Rumänien, sowie sieben Design Center. Insgesamt beschäftigt der EMS-Dienstleister fast 25.000 Mitarbeiter, die in den Bereichen Entwicklung, Fertigung und Sustaining Services (Aftermarket) direkt zusammenarbeiten. Diese strategische Ausrichtung garantiert die Unterstützung der Kunden sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene sowie in jeder Phase des Produktlebenszyklus.

„Bei unseren Kunden stellt Plexus eine Erweiterung des Teams dar. Unsere Ingenieure und Supply Chain-Fachleute werden früh in der Design- und Entwicklungsphase einbezogen. So stellen wir gemeinsam sicher, dass wir die richtigen Partner entlang der Lieferkette auswählen und das Produkt vom Konzept über den Prototyp zuverlässig in die Serienfertigung überführen“, erklärt Ronnie Darroch, EVP Global Operations & Regional President EMEA bei Plexus. „Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um Lösungen zu entwickeln, die ihre innovativen Produkte zum Leben erwecken. Das kann die Auslagerung der Fertigung beinhalten, die Beantwortung spezifischer Compliance-Fragen oder die Entwicklung neuer Supply Chain-Strategien. Als Partner übernehmen wir diese Aufgaben, damit sich unsere Kunden weiterhin voll und ganz auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können.“

