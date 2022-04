Neue Geschäftsführung bei der L.A.B. Cosmetics in Hamburg

Nina Witt steigt ab dem 15. April 2022 als neue Geschäftsführerin bei der L.A.B. Cosmetics in Hamburg ein und löst damit Co Founder und Managing Director Karin Hock ab, die sich aus dem operativen Geschäft zurückzieht, aber weiterhin in einer beratenden, strategischen Rolle unterstützt. Die Leitung der L.A.B Cosmetics liegt somit nun in den Händen von Nina Witt, CEO und Stefan Scheuermann, Managing Director.

L.A.B Cosmetics ist ein dynamisches Hamburger Familienunternehmen, das auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung hochwertiger Kosmetikprodukte spezialisiert ist. Zu den erfolgreichen Beautymarken der L.A.B. Cosmetics gehören die beiden veganen Clean Beauty Brands DAYTOX und BEAUTY GLAM. Die Marken sind bei führenden Retailern, auf vielen Online-Marktplätzen sowie in den eigenen Shops zu finden.

Mit Nina Witt hat das Unternehmen eine äußerst erfahrene Führungspersönlichkeit gewinnen können. Sie bringt mit über 20 Jahren in der Kosmetikindustrie, vor allem durch ihre langjährige Tätigkeit beim Konzern L“Oreal, wo sie u.a. als Marketing- und Geschäftsleiterin tätig war, wertvolle Erfahrung mit, insbesondere in strategischer und operativer Markenführung auf internationalem Level. 2017 ist Nina Witt als CEO bei dem Startup „Stop the water while using me“ eingestiegen, um das Thema Nachhaltigkeit weiter zu forcieren, das D2C Business auszubauen und so das Startup zu skalieren.

Besonders Nachhaltigkeit und Transparenz in der Kosmetik reizen Nina Witt und sie möchte ihre bisherige Erfahrung nutzen, um die L.A.B Cosmetics unternehmerisch weiterzuentwickeln und deren Potenziale weiter auszuschöpfen. Gemeinsam mit dem Team die Vision des Unternehmens zu definieren und wichtige Trends im Markt zu setzen, um den Menschen nachhaltige, cleane Lösungen bieten zu können, ist ihre Mission für die Zukunft der L.A.B. Cosmetics.

Nina Witt: „Ich freue mich schon sehr auf die spannende Aufgabe und die großen Potenziale, die ich für die L.A.B. Cosmetics sehe. Im ersten Schritt möchte ich verstehen, wie das Unternehmen tickt, um dann mit dem Team gemeinsam an der Strategie für ein nachhaltiges Wachstum zu arbeiten.“

Rene Flaschker: „Nina Witt bringt mit Ihrer breitgefächerten Expertise und ihrem tiefgehenden Verständnis unserer Branche genau das Wissen mit, mit dem wir in der L.A.B. Cosmetics die nächsten Schritte gehen möchten. Wir freuen uns auf eine gute und intensive Zusammenarbeit und bedanken uns an dieser Stelle auch ganz herzlich bei Karin für ihren vergangenen erfolgreichen Einsatz!“

