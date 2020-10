Neue Kampagne: “Only You” von VisitPortugal

“Dies ist Ihnen gewidmet.

Portugal befand sich in den letzten Jahren auf jeder Reisewunschliste, wurde stets als nicht zu versäumendes Reiseerlebnis empfohlen und fand sich auf jeder Reisepreisverleihung wieder. Das haben wir Ihnen zu verdanken.

Ihnen, weil Sie unsere Landschaften mit Fernweh in Ihren Augen sehen.

Ihnen, weil Sie den Zauber unseres Natur- und Kulturerbes verstehen.

Ihnen, weil Sie immer wieder unsere Sonne, unser Meer und unsere Natur zu schätzen wissen.

Ihnen, weil Sie uns drei Jahre lang in Folge zum Besten Reiseziel der Welt gewählt haben.”

“Only You” feiert Sie alle und lädt Sie dazu ein, Portugal zu besuchen, um all die einzigartigen, vielfältigen und unvergesslichen Erfahrungen zu machen, die das Land bietet. Es ist mehr als eine Kampagne, es ist ein Liebesbrief aus Portugal, der allen gewidmet ist, die uns als ihr Reiseziel wählen.

Eine Botschaft, die in einem Film übermittelt wird, dessen Hauptdarsteller Portugiesen sind, die den Klassiker “Only You” von The Platters auf Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch und Portugiesisch singen.

Die Personen im Film symbolisieren Portugiesen, die in der Tourismusbranche tätig sind und jeden Besucher als erstes willkommen heißen.

Die Kampagne läuft über digitale Medien und soziale Netzwerke und ist mit einer Investition von über 750 Tsd. Euro verbunden.

Wir sind der festen Überzeugung, dass Sicherheits- und Gesundheitsgarantien für Touristen immer wichtiger werden und dass daher diejenigen Destinationen profitieren werden, die auf Bereiche setzen, wie es Portugal tut. Wir haben unser festes Vertrauen in die Sicherheit Portugals stets aufrechterhalten, und zwar durch eine durch und durch effiziente, effektive und branchenübergreifende Strategie, um das Virus so früh wie möglich einzudämmen, sowie durch die Umsetzung gezielter Maßnahmen und einer Infrastruktur, mit denen die Tourismusbranche gut auf die Zukunft vorbereitet wird.

Portugal verfügt über eine langjährige Erfahrung als Bestes Reiseziel der Welt und ist seit Anfang Juli bereit, Gäste zu empfangen, wobei eine sehr sorgfältig konzipierte Infrastruktur und Maßnahmen vorgesehen sind, um sicherzustellen, dass die Sicherheit der Gäste stets an erster Stelle steht.

Portugal heißt Touristen in allen Regionen willkommen. Gegenwärtig verfügt Portugal bereits über Flugverbindungen zu über 120 Städten, wobei etwa 35 Fluggesellschaften internationale Flüge zu den fünf portugiesischen Flughäfen anbieten.

Nur Sie können uns weiterhin zum Besten Reiseziel der Welt machen.

Technische Daten

Kreativ- und künstlerischer Direktor: Ivo Purvis

Redakteur: João Moura

Künstlerischer Leiter: Gil Correia

Werbeagentur: Partners

Presseagentur: OmnicomMedia Group

Produktionsfirma: Blanche Filmes

Produzent: Pedro Varela

Musikalische Bearbeitung: Only you – The Platters, Versionen in Portugiesisch, Spanisch, Französisch und Deutsch

Voice over: Paula Lobo Antunes

