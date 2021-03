Neue Köpfe und Virtual Partner Summit

Infoblox baut Channel in Central Europe aus und lädt zur Infoblox Evolution ein

München, Deutschland – 16. März 2021 – Infoblox Inc., führender Anbieter von sicheren Cloud-Managed Network Services, hat sein Channel-Team in Central Europe personell verstärkt. Gleichzeitig lädt das Unternehmen zu seinem globalen Partner-Event Infoblox Evolution ein. Die virtuelle Veranstaltung am 23. und 24. März fokussiert sich darauf, wie das Unternehmen den Erfolg seiner Partner durch sein wachsendes Portfolio an SaaS-Netzwerk- und Sicherheitslösungen fördert.

“Infoblox Evolution ist unser jährliches Hauptevent für unsere Partner. Wir nutzen diese Gelegenheit, um unsere kontinuierlichen Channel-Investitionen umfassend zu demonstrieren. Gleichzeitig stellen wir dort die Ressourcen und Tools vor, die es unseren Partnern ermöglichen sollen, Rentabilität und Nachhaltigkeit mit Infoblox voranzutreiben”, sagt Sandy Janes, Senior Director of Global Partner Programs and Operations bei Infoblox. “Wir freuen uns in diesem Jahr besonders auf die Gelegenheit, unsere SaaS-Go-to-Market-Strategie und die Infoblox-Technologie-Roadmap für die Erweiterung von Netzwerken bis zum Edge zu präsentieren.”

Neue Köpfe für Central Europe

Infoblox verfolgt das Ziel, den Erfolg seiner Partner durch starke Investitionen in den Channel voranzutreiben. In der Region Central Europe wurde deshalb das Channel-Team um den erfahrenen Channel Solution Architekten Michael Straschydlo mit zwei weiteren Channel-Managern ausgebaut:

Michael Hüfner unterstützt Infoblox als Channel Account Manager Central Europe. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Channel Business. Dabei ist Infoblox kein ungeschriebenes Blatt für ihn. Denn er war bereits beim Distributor Exclusive Networks als Business Development Manager für die Geschäftsentwicklung mit Infoblox verantwortlich. Neben weiteren Positionen, u.a. bei Systemintegratoren, war er zuletzt beim Netzwerkausrüster Juniper Networks für die Betreuung der Distribution in Central und Osteuropa zuständig.

Detlef Mletzko übernimmt bei Infoblox die Position des Channel Managers Central Europe. Er ist bereits seit 25 Jahren im IT- und Channel-Business tätig. Davon verbrachte er 14 Jahre beim VAD Arrow ECS und besetzte dort Sales-, Business Development- und Führungspositionen. Weitere berufliche Stationen führten ihn zu Avaya, Ixia Technologies und A10 Networks, wo er bereits den Channel in Central Europe verantwortet hat. Vor seinem Einstieg bei Infoblox war er als Head of Sales & Marketing bei einem Cloud Consulting Spezialisten tätig.

“Ich bin sehr zuversichtlich, dass beide Channel-Manager aufgrund ihrer Erfahrung einen großen Mehrwert für unser Infoblox-Central-Europe-Team schaffen und unsere Fokusthemen SaaS und Security sowie das Neukundengeschäft erfolgreich entwickeln werden,” sagt Thomas Gerch, Regional Sales Direktor Central Europe bei Infoblox, zur personellen Verstärkung.

Infoblox Evolution – Programminformationen

Infoblox-Partner erhalten bei der Infoblox Evolution die Chance das neue Channel-Team für Central Europe kennenzulernen. Die Veranstaltung für die EMEA-Region wird am 23. März von 10 bis 13 Uhr stattfinden. Einen Technical Deep Dive gibt es am 24. März von 10 bis 11 Uhr. Eine Registrierung ist über diesen Link möglich.

“Wir freuen uns darauf, unsere Partner auf der Infoblox Evolution begrüßen zu können und uns gleichzeitig mit interessanten News und Updates als neue Channel-Verantwortliche vorstellen zu dürfen,” meint Detlef Mletzko, Channel Manager Central Europe bei Infoblox.

“Ein Fokusthema der Infoblox Evolution ist in diesem Jahr unsere Security-Lösung BloxOne Threat Defense. Sie versetzt Unternehmen in die Lage DNS-basierte Datenexfiltration und Malware-Attacken zu stoppen. Besonders möchte ich unseren Partnern unsere separate Deep-Dive-Session am Mittwochmorgen ans Herz legen,” ergänzt Michael Hüfner, Channel Account Manager Central Europe.

Weitere Informationen über das Infoblox BuildingBLOX Partnerprogramm erhalten Partner und Interessenten bei ihrem Channel Account Manager oder unter channelprograms@infoblox.com.

Infoblox bietet mit seinen sicheren Cloud-Managed Network Services ein Netzwerkerlebnis auf höchstem Niveau. Als Pionier für die Bereitstellung der zuverlässigsten, sichersten und am besten automatisierten Netzwerke der Welt, streben wir stets danach, Netzwerkmanagement auch einfach zu machen. Infoblox hat einen Marktanteil von 50 Prozent und rund 8.000 Kunden, darunter 350 Fortune-500-Unternehmen. Erfahren Sie mehr unter https://www.infoblox.com

