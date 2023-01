Neue Konferenz für Wirtschaftsethik, Führung und Purpose

Zweite TALER & TALAR Konferenz im Kloster Volkenroda

Im September 2023 findet die zweite Taler und Talar Konferenz für Wirtschaftsethik, Führung und Purpose im Kloster Volkenroda statt. Mit dem Programm setzen die Veranstalter ein Zeichen inmitten von komplexen und herausfordernden Bedingungen für Gesellschaft und Wirtschaft: Der Frage nach Sinn und Perspektive nachzugehen.

Wirtschaft als Faktor für Transformation in der Welt ist mit immer drängenderen Fragen konfrontiert. Wie können soziale Gerechtigkeit, schonender Umgang mit Ressourcen und Natur sowie profitables Investieren miteinander in Einklang gebracht werden? Wie kann Führung in Zukunft gestaltet werden, um den steigenden Anforderungen von Menschen in der Arbeitswelt gerecht zu werden? Diese und weitere drängende Fragen werden bei der zweiten Taler und Talar Konferenz im Kloster Volkenroda am 07. Und 08. September 2023 auf der Tagesordnung stehen.

Die Arbeit an Zukunftslösungen braucht neue Qualitäten. Daher legt die Konferenz besonderen Wert auf interdisziplinären Austausch und konstruktive Kooperation. Hier treffen Manager auf Theologen. Geisteswissenschaftlerinnen auf Unternehmerinnen. Vordenker auf Bewahrer. Und gemeinsam haben alle das Ziel, neue Perspektiven für eine lebenswerte Zukunft zu gestalten.

Die Taler und Talar Konferenz bietet Teilnehmern eine breite Palette an Möglichkeiten: Impulse aus den unterschiedlichsten Perspektiven der Wirtschaftswelt. Die Möglichkeit zum Austausch über aktuelle Entwicklungen oder grundlegende Themen. Die Chance, auf Gleichgesinnte zu treffen und das eigene Netzwerk mit wertvollen neuen Kontakten zu erweitern. So schafft die Konferenz ein Spannungsfeld, in dem Ethik als Impulsgeber für neue Wege der Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft ihre Bedeutung entfaltet.

TALER UND TALAR

Die neue Konferenz für Wirtschaftsethik

Termin: 07. – 08. September 2023

Ort: Kloster Volkenroda

Amtshof 3 99998 Volkenroda

Über Taler & Talar: Die neue Konferenz für Wirtschaftsethik. Wir denken nach über Führungsethik, Purpose, Finanzen und Gestalten mit Impact.

