Neue Lebenshelferin der SeniorenLebenshilfe in Soyen

SeniorenLebenshilfe jetzt auch in Soyen: Hilfe für ältere Menschen im eigenen Zuhause

Soyen, 22.11.2021. Die SeniorenLebenshilfe unterstützt bundesweit ältere Menschen für mehr Lebensqualität im Alltag. Der Dienstleister versteht sich dabei als eine Schnittstelle im vorpflegerischen Bereich. Mit der Lebenshelferin Claudia Maria Bis ist das Angebot nun auch im oberbayerischen Soyen verfügbar. Alle Informationen zur SeniorenLebenshilfe und Frau Bis unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Soyen.

Einmaliges Konzept für eine hohe Lebensqualität von Senioren

Ziel der SeniorenLebenshilfe ist es, Senioren direkt in ihrem persönlichen Umfeld mit praktischen Hilfen entgegenzukommen. “Die Tätigkeit als Lebenshelferin ist zutiefst sinnvoll”, sagt Geschäftsführerin Carola Braun. “Wir sind für Menschen da, die unsere Hilfe benötigen.” Den großen Schatz an Lebenserfahrung von Senioren schätzt sie sehr. Die Arbeit der SeniorenLebenshilfe versteht die gelernte Krankenschwester als Geben und Nehmen. Deshalb ist für die Lebenshelfer die Zeit für gemeinsame Aktivitäten und zwischenmenschliche Gespräche ein wichtiger Aspekt. Für ihre Dienstleistungen hat die SeniorenLebenshilfe seit 2012 ein beinahe bundesweites Netz mit Lebenshelferinnen und -helfern auf freiberuflich-selbstständiger Basis aufgebaut. Koordiniert, fachlich geschult und fortgebildet werden sie über die Berliner Zentrale.

Selbstbestimmt und würdevoll: Praktische Dienstleistungen für Senioren

Das eigene Zuhause trägt vor allem für ältere Menschen zum Wohlbefinden bei. Sie im gewohnten Umfeld so lange wie möglich zu unterstützen, damit ein selbstbestimmtes Leben in Würde möglich ist, ist das oberste Ziel der Lebenshelfer/Innen. Wichtig dabei sind stets die individuellen Vorstellungen und Wünsche der Senioren. Deshalb richten sich die Leistungen sämtlicher Lebenshelfer immer an dem aus, was sich der ältere Mensch wünscht. Die Lebenshelfer übernehmen häufig Aufgaben im Haushalt, wie Putzen, Waschen, Einkaufen oder Kochen. Dazu kommt die Begleitung im Alltag, etwa bei Behördenangelegenheiten oder bei Arztterminen. Da die Lebenshelfer über einen Pkw verfügen, müssen ihre Senioren keine langen Strecken mehr mit dem Bus oder dem Taxi zurücklegen. Auch die gemeinsame Gestaltung der Freizeit kommt nicht zu kurz.

Claudia Maria Bis ist die neue Lebenshelferin für Senioren in Soyen und Umgebung

Mit Claudia Maria Bis gibt es die Unterstützung der SeniorenLebenshilfe nun auch in Soyen, im oberbayerischen Landkreis Rosenheim. Jeden Tag dabei zu helfen, das Leben für ältere Menschen lebenswerter zu machen, erfüllt die neue Lebenshelferin mit Freude. Die wichtigen fachlichen und vor allem persönlichen Voraussetzungen für diese verantwortungsvolle Aufgabe bringt Frau Bis mit. “Während meiner gesamten beruflichen Laufbahn habe ich vorrangig mit der älteren Generation sowie Menschen mit Einschränkungen gearbeitet”, sagt Claudia Maria. Anderen Menschen möchte die ausgebildete Sozialversicherungsfachangestellte, die Erfahrungen als Betreuungsassistentin im Bereich der Behindertenhilfe mitbringt, eine Stütze sein. Als Seniorenbetreuung in Soyen sieht sie sich als Begleiterin im Alltag, die auch für Sorgen und Nöte immer ein offenes Ohr hat.

Über die SeniorenLebenshilfe / Lebenshelferin Claudia Maria Bis:

Claudia Maria Bis unterstützt Senioren mit ihren Dienstleistungen als selbstständige Lebenshelferin für die SeniorenLebenshilfe im Raum Soyen in Oberbayern. Die SeniorenLebenshilfe ist eine eingetragene Marke der Salanje GmbH und hat ihren Hauptsitz in Berlin. Um bundesweit die Seniorenbetreuung weiter auszubauen, sucht das familiengeführte Unternehmen ständig nach qualifizierten Lebenshelferinnen und -helfern. Dazu bietet die SeniorenLebenshilfe stets interne Schulungen und Fortbildungen an.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

