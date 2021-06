Neue Lebenshelferin für Senioren in Münster:

Mit individueller Unterstützung den Alltag im Alter bewältigen

Münster, 14.06.2021. Das Alter selbständig zu bewältigen ist für viele Senioren eine Herausforderung. Mit den Angeboten der SeniorenLebenshilfe kann diese jedoch leichter angenommen werden. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin bietet älteren Menschen verschiedene Services aus dem vorpflegerischen Bereich an. Dabei kommen Lebenshelfer und Lebenshelferinnen in ganz Deutschland zum Einsatz. Veronika Kahil ist eine neue Alltagsbegleiterin für Senioren im Raum Münster. Mehr Informationen zur SeniorenLebenshilfe und Veronika Kahil unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Münster.

Neuer Service für mehr Eigenständigkeit und Freude im Alter

Die SeniorenLebenshilfe ist seit 2012 Spezialist für Dienstleistungen im vorpflegerischen Bereich. Die Übernahme von Alltagstätigkeiten hilft Senioren, ihr Leben eigenständig zu gestalten. Geschäftsführerin Carola Braun möchte mit ihrem Unternehmen dazu beitragen, dass ältere Menschen länger im gewohnten Umfeld leben können. Dabei sind die Lebenshelfer während ihrer Einsätze nicht nur Haushaltshilfen. Der zwischenmenschliche Aspekt ist ein wichtiger Faktor zur Steigerung der Lebensqualität. Als Alltagsbegleiter werden Menschen auf selbstständig-freiberuflicher Basis tätig, die sich bewusst für die Arbeit mit Senioren entschieden haben. Sie werden von der SeniorenLebenshilfe in Berlin ausgebildet und koordiniert.

Service mit Freude: Lebenshelfer bringen Lebensqualität

Manchmal sind es ganz einfache Tätigkeiten, die Senioren im Alltag helfen können. Wer etwa seine Wäsche nicht selbst machen muss, hat mehr Kraft für einen ausgedehnten Spaziergang. Wer eine leckere Mahlzeit gekocht bekommt, isst unter Umständen regelmäßiger und gesünder. Die Lebenshelfer unterstützen überall, wo Not am Mann ist oder eine Hilfeleistung den Alltag einfacher macht. Diese Entlastung bereichert Senioren und deren Angehörige zugleich. Auch bei organisatorisch aufwändigeren Einsätzen, wie dem Arztbesuch oder dem Termin bei einer Behörde, sind die Lebenshelfer an der Seite älterer Menschen. Dazu werden die Senioren auch mit dem Auto abgeholt, denn die Alltagsbegleiter der SeniorenLebenshilfe bieten auch Fahrdienste an. Wer mag, kann mit “seinem” Lebenshelfer deshalb auch einen Ausflug ins Grüne machen oder ins Konzert gehen. Aber auch das gemütliche Beisammensein in den eigenen vier Wänden bringt Freude in den Alltag.

Veronika Kahil als neue Lebenshelferin für Münster und Umgebung

Veronika Kahil ist seit dem Sommer 2021 als Lebenshelferin für Senioren in Münster und Umgebung verfügbar. Die junge Frau bringt ideale Voraussetzungen für die Tätigkeit als Seniorenbegleiterin mit. Sie hat einerseits eine Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten absolviert und war andererseits schon im sozialen Bereich als Tagesmutter tätig. Nach einem Ausflug in die Veranstaltungsbranche hat die dreifache Mutter ihre Berufung im Netzwerk der SeniorenLebenshilfe gefunden. Mit Freude möchte sie ältere Menschen begleiten und diese in ihrer Autonomie unterstützen. In ihrer Freizeit macht sie gerne Ausflüge mit Familie und Freunden, liebt ausgelassene Grillabende und powert sich beim Sport aus.

Über die SeniorenLebenshilfe / Lebenshelferin Veronika Kahil:

Veronika Kahil ist als Lebenshelferin in Münster und die umgebende Region im Einsatz. Wie alle anderen Lebenshelfer des Unternehmens, hat sie eine Ausbildung bei der SeniorenLebenshilfe absolviert. Das Unternehmen gehört als eingetragene Marke zur Salanje GmbH. Wer Interesse an der erfüllenden und sinnstiftenden Tätigkeit als Lebenshelfer oder Lebenshelferin hat, kann sich auch ohne Vorkenntnisse bei der SeniorenLebenshilfe melden. Eigene Fortbildungen stellen die entsprechende Qualifizierung sicher.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

Kontakt

SeniorenLebenshilfe

Benjamin Braun

Bessemerstraße 86/88

12103 Berlin

0800/83221100

info@senleb.de

http://www.seniorenlebenshilfe.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.