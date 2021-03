Neue Märkte erobern die Zukunft

Toulon, 30.03.2021 – In der Landschaft der Unternehmen ist ein Stau entstanden. Ein Stau von Unternehmen, die nur durch staatliche Hilfen weiter bestehen, aber eigentlich kurz vor der Pleite stehen. Wirtschaftsforscher zählen Unternehmen im fünfstelligen Bereich.

Es werden viele Geschäfte und Läden verschwinden

In den EU Ländern könnten in den kommenden Jahren sehr viele Geschäfte und Läden schliessen müssen. Zu dieser Einschätzung kommen Institute für Handelsforschung aus mehreren Ländern in Europa. Demnach werde sich die Zahl der Unternehmen im stationären Einzelhandel in der EU bis zum Jahr 2030 um bis zu 250.000 reduzieren. Als Hauptgrund für den Niedergang nennen die Forscher veränderte Kaufgewohnheiten, allen voran den wachsenden Trend zum Onlineshopping. Erschwerend für Läden und Geschäfte kommen zu den veränderten Kaufgewohnheiten durch die zügig voranschreitende Digitalisierung noch die Folgen der Corona-Pandemie.

Die Corona-Pandemie grassiert weltweit

Die Corona-Pandemie grassiert weltweit und hinterlässt wirtschaftlich deutliche Spuren. Corona hat Lieferketten unterbrochen und die globale Wirtschaft in eine Krise gestürzt. Als Folge der Covid-19-Pandemie droht nun für 2021 eine weltweite Welle an Insolvenzen. Die Corona-Krise beeinflusst unser Leben in allen Bereichen. Die Wirtschaft ist davon nicht ausgenommen und wird schwer getroffen. Das gesamte Ausmass der Schäden ist zwar noch nicht abzusehen, sie gehen jedoch in Milliarden Höhe. Doch während auf der einen Seite ganze Branchen in die Knie gezwungen werden, gibt es auf der anderen Seite auch Branchen, die massgeblich von der Krise profitieren.

Es gibt auch Gewinner Unternehmen

Die Kontaktsperren haben viele Unternehmen vor Herausforderungen gestellt. In kürzester Zeit wurde ein Grossteil der Arbeitnehmer ins Homeoffice geschickt. Doch um dem Arbeitsbetrieb am Laufen zu halten, mussten viele Unternehmen neue Softwarelösungen anschaffen. Die US-amerikanische Partnervermittlung TTPCG ® war den meisten anderen Unternehmen gegenüber hier klar im Vorteil. Die Gründe dafür sind eine digitale Infrastruktur, die es ermöglicht, dass viele Aufgaben des Kundensupports aus dem Homeoffice erledigt werden können. Bereits seit 1999 setzt man bei allen Unternehmen der Taylor Group auf die Vorteile des Home office und es entstanden die dazu erforderlichen technischen Voraussetzungen.

TTPCG ® vielleicht die aussergewöhnlichste Partnervermittlung

Die vielleicht aussergewöhnlichste Partnervermittlung der Welt TTPCG ® ist weiter im Aufwind und meldet eine steigende Nachfrage an den Diensten von TTPCG ®. Die Corona-Krise beeinflusst das Leben von Singles ganz besonders stark. Damit rückt der Wert einer harmonischen Partnerschaft immer mehr in den Fokus vieler alleinstehender Menschen. In den Zeiten von Kontaktbeschränkungen sind Menschen mit dem wirklich passenden Partner an der Seite viel besser dran. Ein Vorteil bei TTPCG ® ist, dass Singles, die in der Corona-Krise persönliche Kontakte vermeiden wollen, können sich vom TTPCG ® Singleberater/in sicher via Videokonferenz mit Fernberatung zum passenden Partner/in führen lassen. Durch die weitere Expansion bietet TTPCG ® sichere Arbeitsplätze und überaus lukrative Franchisepartnerschaften.

Sie haben einen Pressebericht des Journalisten Jean Bertrand, Toulon, Frankreich gelesen. Vielen Dank dafür. Der Bericht erschien zuerst in der französischen Version © 2021 – Magazine Entreprise dans le futur. Deutsche Übersetzung im Auftrag des press office der Tim Taylor Group von Louise Cabrel.

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.