Neue ölfreie DX-Serie: bis zu 7 % Energieeinsparung garantieren niedrige Betriebskosten

CompAir hat mit der DX-Serie ölfreier Schraubenkompressoren jetzt eine Technologie auf den Markt gebracht, die enorm niedrige Gesamtbetriebskosten hat. Die Kunden bekommen einen bis zu 8 % höheren Volumenstrom, bis zu 7 % Energieeinsparung und absolute Luftreinheit.

Die gesamte Industrie erlebt aktuell einen erheblichen Anstieg der Strompreise. Viele Kunden suchen deshalb nach neuen Möglichkeiten, den Energieverbrauch für die Herstellung von der Druckluft zu senken und so weitere Preissteigerungen abzufedern. Die neue DX-Baureihe ermöglicht das durch eine schnelle Amortisation. Die DX Serie bietet eine Vielzahl von Leistungsverbesserungen, die dazu beitragen, die Kosten zu senken und parallel die Zuverlässigkeit in den Anwendungsbereichen zu verbessern, in denen ein Höchstmaß an Luftreinheit erforderlich ist.

Die neue Baureihe ist sowohl mit fester als auch mit variabler Drehzahl erhältlich. Zudem gibt es Modelle von 200 kW bis 355 kW Leistung und wahlweise luft- oder wassergekühlte Varianten. Kunden haben somit alle Freiheiten, ihre ideale Konfiguration zu finden.

Ein völlig neu konzipierter Druckluftanschluss sorgt für einen bis zu 8 % höheren Wirkungsgrad und einen verbesserten Volumenstrom. Die optimierte radiale Einlasskonstruktion reduziert den Druckabfall. Kühlmäntel in beiden Verdichtungsstufen maximieren die Wärmeübertragung. Verglichen mit anderen Konstruktionen laufen die Rotoren auch bei niedrigen Temperaturen. Bei den Premium-Modellen sorgt Wasser in den Kühlmänteln für einen noch höheren Wirkungsgrad.

Auch bei der Druckluftstation stehen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Geräte im Vordergrund. Das sichert auch bei härtesten Betriebsbedingungen Widerstandsfähigkeit. Umgebungstemperaturen von bis zu 460 C können standardmäßig problemlos gehandhabt werden. Sowohl die Rotoren als auch die Innenflächen der gusseisernen Kompressionskammern sind mit einer speziellen Ultracoat™-Behandlung beschichtet, um Korrosion zu vermeiden. Eine 6%ige Verbesserung der Effizienz des Feuchtigkeitsabscheiders verhindert, dass Wasser in die nächste Verdichtungsstufe gelangt. Zudem bieten die Edelstahlrotoren der zweiten Stufe einen weiteren Korrosionsschutz.

Konstruktion garantiert 100 % Ölfreiheit

Alle Modelle der neuen DX-Baureihe sind nach ISO 8573-1:2010 für die Klasse Null zertifiziert, was das Risiko einer Verunreinigung im Produktionsprozess praktisch ausschließt. Die luftgekühlten Modelle sind mit einem Nachkühler aus Edelstahl ausgestattet. Zwischenkühler und Ölkühler aus Aluminium sind schwimmend gelagert und sorgen für höchste Zuverlässigkeit und Wärmeübertragung. Die wassergekühlten Modelle sind serienmäßig mit Edelstahlrohren und -verschraubungen ausgestattet. Eine hochwertige Mantel- und Röhrenkonstruktion ist für eine einfachere Wartung horizontal montiert.

Verbesserte Effizienz

Modelle mit variabler Drehzahl bieten Turndown-Raten von bis zu 71 % – die besten dieser Klasse. Zudem haben Kunden den Vorteil, dass sie den Kompressor optimal auf den Luftbedarf anpassen können; Bedarfsspitzen werden automatisch angeglichen.

Für eine noch einmal höhere Energieeffizienz steht eine Reihe von Wärmerückgewinnungsoptionen zur Verfügung. Das ermöglicht eine Nutzung von bis zu 94 % der anfallenden Abwärme.

Ein intelligenter Elektromotor der Schutzart IP55 8(Modelle mit fester Drehzahl) bzw. eine IP54-Variante (variable Drehzahl) ist serienmäßig verbaut. Der Motor ist auf die Anforderungen des Kompressors abgestimmt: bei Volllast entwickelt er einen Spitzenwirkungsgrad und Leistungsfaktor. Die Motorkonstruktion sichert zudem einen geringeren Temperaturanstieg und steigert damit die Zuverlässigkeit.

Kompromisslose Zuverlässigkeit

In allen Konstruktionsphasen wurde auf einfache Wartung und Instandhaltung geachtet. Alle Hauptkomponenten des Kompressors sind über abnehmbare Flügeltüren schnell zugänglich.

Die Überwachung ist bei allen Modellen der Reihe gleich: Eine Xe-Mikroprozessorsteuerung überwacht, steuert und schützt. Die benutzerfreundliche Schnittstelle hilft Betreibern bei der kontinuierlichen Überwachung der Kompressor-Parameter und bietet volle Web-Konnektivität. Darüber hinaus sind alle Modelle mit der digitalen Cloud-Plattform iConn von CompAir kompatibel. Das sichert den Serviceteams das Druckluftsystem auch aus der Ferne Zugriff und erleichtert das Überwachen und Vorhersagen von nötigen Wartungen oder Serviceeinsätzen. Zudem reduziert iConn so die Ausfallzeiten einer Anlage.

Druckluft ist für viele Betriebe von entscheidender Bedeutung. Das zeigt, wie wichtig die gründliche Wartungsstrategie ist. Nur so lassen sich ungeplante und damit kostenintensive Ausfallzeiten bzw. Produktivitätsverluste vermeiden. Die Produktreihe wird mit dem Assure-Servicevertrag angeboten, der auch eine erweiterte Garantie zum Schutz der Investition beinhaltet.

Sagt David Bruchof, Produktmanager Europa für ölfreie Rotationskompressoren:

„Unsere neue DX-Baureihe ist die jüngste Weiterentwicklung unserer bewährten zweistufigen, ölfreien Rotationskompressoren. Sie wurde so konzipiert, dass in jeder Phase die Effizienz im Vordergrund steht. Von der völlig neu gestalteten Verdichterstufe bis hin zu den beispiellosen Verbesserungen bei der Energieeffizienz des gesamten Kompressor-Pakets ermöglicht die neue DX-Baureihe erhebliche Energieeinsparungen bei niedrigsten Betriebskosten. So amortisiert sich die Investition schnell.“

Auf der Grundlage seiner über 200-jährigen Konstruktionserfahrung bietet CompAir ein umfassendes Portfolio an zuverlässigen, energieeffizienten Kompressoren, Trocknern und Zubehörteilen, die sich für sämtliche Anwendungen eignen. CompAir verfügt über ein ausgedehntes und engagiertes Netzwerk an Vertriebsunternehmen und Händlern weltweit, die ihr globales Know-how mit lokaler Verfügbarkeit kombinieren und dafür sorgen, dass die moderne Kompressortechnologie von CompAir den Support erhält, den sie verdient. CompAir ist längst ein führender Anbieter von Druckluftlösungen und hat einige der energieeffizientesten und nachhaltigsten Kompressoren von heute entwickelt, mit denen Kunden ihre Umweltziele erreichen und übertreffen.

CompAir ist Teil von Ingersoll Rand Inc.

