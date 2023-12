Neue Off-Plan Projekte in Dubai

Mercedes Benz Places, Binghatti, Downtown und Golf Ridges, Sobha One, Sobha Hartland

Mercedes-Benz Places

Mercedes-Benz Places ist ein gemeinsames Projekt von Binghatti Developers und dem Luxus-Automobilriesen Mercedes-Benz in Downtown Dubai mit Luxuswohnungen. Mit einer majestätischen Höhe von 341 Metern und 65 Stockwerken wird diese ikonische Residenz die Skyline von Downtown Dubai mit Opulenz neu definieren. Das Projekt steht für eine einzigartige Verschmelzung von Immobilien und automobiler Brillanz und vereint automobile Spitzenleistungen mit architektonischer Erhabenheit.

Binghatti Mercedes-Benz Places ist der neue Name für Luxus und schafft eine umfassende Umgebung, die alle Erwartungen übertrifft. Smart-Home-Technologien sind nahtlos mit intelligenten Mobilitätslösungen verbunden und versprechen eine Neudefinition von Komfort und Bequemlichkeit. Die Siedlung verfügt außerdem über drei Annehmlichkeiten, die den Bewohnern einen Zufluchtsort der Ruhe und Reinheit inmitten der geschäftigen Stadt bieten.

Wichtigste Einrichtungen:

– Schwimmbad

– Sporthallen

– Parks und Gärten

– Parkmöglichkeiten

– Spa und Wellness

– Einzelhandelsgeschäfte

– Sportplätze

– Wartungspersonal

– Private Dienstleistungen

Im Herzen von Downtown Dubai gelegen, bietet Binghatti Mercedes-Benz Places eine erstklassige Adresse, umgeben von Wahrzeichen wie der Dubai Mall und mit atemberaubendem Blick auf den berühmten Burj Khalifa. Diese zentrale Lage sorgt dafür, dass die Bewohner in das pulsierende Leben der Stadt eintauchen können, mit Weltklasse-Annehmlichkeiten und Unterhaltungsmöglichkeiten vor ihrer Haustür.

Nahegelegene Orte:

– 05 Minuten – DIFC

– 15 Minuten – Burj Khalifa

– 10 Minuten – Internationaler Flughafen Dubai

– 15 Minuten – Souk Al Bahar

– 15 Minuten – Der Dubai-Brunnen

– 10 Minuten – Die Dubai Mall

– 20 Minuten – Dubai Oper

Der sorgfältig ausgearbeitete Masterplan von Mercedes-Benz Places spiegelt die Zusammenarbeit zwischen Binghatti und Mercedes-Benz in Downtown Dubai wider. Inspiriert von der Benz Design-Philosophie der „Sensual Purity“ strebt die Architektur danach, zeitlose und schöne Räume zu schaffen. Die Betonung eines kundenorientierten Ansatzes stellt sicher, dass die Bedürfnisse der zukünftigen Bewohner im Mittelpunkt stehen und verspricht ein einzigartiges und unvergleichliches Wohnerlebnis.

Mercedes-Benz Places wurde mit stilvollen Grundrissen von Luxuswohnungen entworfen, die mit exklusiven Serviceleistungen ausgestattet sind. Mit einer Hochhaus-Architektur mit 65 Stockwerken ist jede Ebene durchdacht, um den Raum zu optimieren und den unterschiedlichen Bedürfnissen der Bewohner gerecht zu werden. Erleben Sie die atemberaubende Aussicht auf die Wahrzeichen und Freizeitattraktionen.

Golf Ridges

Golf Ridges at Sobha One ist die neueste Wohnanlage in Sobha Hartland in Dubai, die Villen in limitierter Auflage mit Service bietet. Mit einer einzigartigen Mischung aus Raffinesse und Komfort definiert es feines Wohnen mit 54 sorgfältig entworfenen Villen neu und bietet die Eleganz von Luxus, Komfort und die Wärme einer exklusiven Gemeinschaft.

Im Herzen von Sobha Hartland gelegen, hebt es sich als die neueste und prestigeträchtigste Luxussiedlung ab, mit Blick auf einen 18-Loch-Pitch-and-Putt-Golfplatz von Weltklasse. Konzipiert für einige wenige Auserwählte, genießen die Bewohner eine Welt voller Annehmlichkeiten, direkt vor ihrer Haustür. Die Bewohner und Besucher können die wichtigsten Ziele in Dubai problemlos erreichen, ohne dass es zu größeren Problemen bei der Anbindung kommt.

Diese Wohnanlage ist mehr als nur ein Ort zum Leben; sie ist ein Erlebnis für alle, die die schönen Dinge des Lebens zu schätzen wissen. Wenn die Sonne aufgeht, wachen die Bewohner im goldenen Schein ihrer Schlafzimmer auf und haben einen atemberaubenden Blick auf den üppig grünen Golfplatz. Bei Sonnenuntergang verwandelt sich der Himmel in ein farbenfrohes Gemälde, das eine atemberaubende Kulisse für den weiten grünen Horizont bietet.

Den Bewohnern stehen private Aufzüge, ein eigener Zugang zur Lobby und ein Parkplatz direkt vor dem Haus zur Verfügung. Die Anlage bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten, darunter Villen und natürlich den prestigeträchtigen Golfplatz. Ob in der ruhigen Lagune, in den Themenhöfen oder auf der Himmelsterrasse mit ihrer atemberaubenden Aussicht – die Bewohner können das Beste aus dem Luxusleben genießen.

Die F&B-Promenade, die an die Lagune grenzt, bietet neben den kulinarischen Genüssen auch ein visuelles Fest für die Sinne. Ob für einen schnellen Kaffee im Café, einen intimen Rahmen oder eine große Feier, es gibt etwas für jeden Geschmack und jede Zeit.

Projekt-Highlights:

– Eine begrenzte Auswahl von 54 exklusiven Villen, die ein seltenes und privilegiertes Wohnerlebnis garantieren.

– Eingebettet in Sobha Hartland, Dubai, genießt das Projekt eine prestigeträchtige Adresse mit Zugang zu Weltklasse-Annehmlichkeiten.

– Atemberaubende Aussicht auf einen sorgfältig gestalteten 18-Loch-Pitch-and-Putt-Golfplatz.

– Erleben Sie die Geräumigkeit und Privatsphäre einer Luxusvilla im einzigartigen Design der Anlage.

– Die Bewohner genießen den Luxus privater Aufzüge innerhalb ihrer Villa, die einen exklusiven Zugang zu ihren Häusern ermöglichen.

– Faszinierende Ausblicke auf den üppig grünen Golfplatz schaffen eine ruhige und malerische Umgebung.

Die Golf Ridges Villas in Sobha One sind mit einem umfangreichen Angebot an Freizeiteinrichtungen ausgestattet, die den Lebensstil hier in Sobha Hartland definieren. Die Entwicklung verbessert die Gelassenheit des Lebens mit einer malerischen Lagune. Das Wasser und die üppige Flora schaffen eine Oase des Friedens, die den Bewohnern einen perfekten Ort zum Spazierengehen oder Sitzen in Ruhe bietet. Das sanfte Plätschern der Wellen an den Ufern trägt zur beruhigenden Atmosphäre bei und bietet einen Rückzugsort inmitten der geschäftigen Stadt.

Wichtigste Einrichtungen:

– 18-Loch-Golfplatz

– BBQ-Bereich

– Himmelsgarten

– Offene Liegewiese

– Pool-Rutschen

– Spielbereich für Kleinkinder

– Amphitheater

– BBQ & Essbereich

– Kinoleinwand

– Sensorische Gärten

– Yoga-Terrassen

– Natürliche Pfade

Eingebettet in Sobha Hartland, Dubai, genießt Golf Ridges eine erstklassige Lage, die Ruhe und Zugänglichkeit nahtlos miteinander verbindet. Umgeben von üppigem Grün und mit Blick auf einen prestigeträchtigen Golfplatz genießen die Bewohner ein ruhiges Leben und sind gleichzeitig gut an die wichtigsten Gebiete in Dubai angebunden. Diese erstklassige Lage gewährleistet eine harmonische Mischung aus Natur und städtischem Komfort.

Nahegelegene Orte:

– 11 Minuten – Ras Al Khor Wildlife Sanctuary

– 13 Minuten – Burj Khalifa

– 15 Minuten – DIFC

– 18 Minuten – Palme Jumeirah

– 20 Minuten – Dubai Yachthafen

– 20 Minuten – Internationaler Flughafen Dubai

Golf Ridges by Sobha Group rühmt sich eines ausgearbeiteten Masterplans in Sobha Hartland, der 54 Villen nahtlos in die üppige Umgebung integriert. Thematische Innenhöfe verbinden die fünf Türme miteinander und bieten den Bewohnern private Rückzugsorte im Freien. Die Himmelsterrasse bietet einen friedlichen Rückzugsort, von dem aus die Bewohner bei Sonnenaufgang eine atemberaubende Aussicht genießen können.

Mit seinen luxuriösen Villen und der gemeinschaftlichen Umgebung setzt das Projekt einen neuen Standard für gehobenes Wohnen in Dubai. Von den sorgfältig entworfenen Residenzen mit Blick auf den Golfplatz bis hin zum thematisch gestalteten Innenhof für den Service spiegelt jeder Aspekt hier das Engagement wider, ein erstklassiges Wohnerlebnis zu schaffen.

Die Grundrisse der Villen der Luxusklasse in Golf Ridges bieten das perfekte Gleichgewicht zwischen Geräumigkeit und Eleganz. Mit 54 Villen, die eine Vielzahl von Grundrissen bieten, können die Bewohner diejenige auswählen, die zu ihrem Lebensstil passt. Private Aufzüge innerhalb der Villen sorgen für Bequemlichkeit, während jede Residenz so konzipiert ist, dass sie den Blick auf den Golfplatz maximiert.

