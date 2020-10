Neue Panasonic Senioren-Mobiltelefone

Praktische Hilfe im Alltag dank sprechender Tasten, Notruffunktion und integrierter Taschenlampe

Veränderte sensorische Fähigkeiten im Alter stellen neue Anforderungen an technische Geräte. Die Lösung hierfür bietet Panasonic mit dem KX-TU446. Sein ergonomisches Design, die besonders großen Tasten inklusive drei Kurzwahltasten und sein übersichtliches Display machen dieses Mobiltelefon zu einem besonders geeigneten Gerät gerade für ältere Menschen. Seine gummierte Oberflächenbeschichtung sorgt für eine grifffeste, angenehme Haptik. Extra-Tasten für Licht und Lautstärke an der Seite des KX-TU446 runden das einfache Bedienkonzept ab. Zudem hat das Gerät einen Equalizer mit Klangverstärker an Bord, ist hörgerätekompatibel und durch seine Stoßfestigkeit nach Militärstandard besonders robust. Eine Notruffunktion über einen speziellen Notfallknopf schafft ein besonders hohes Sicherheitsgefühl für die Nutzer des KX-TU446.

Die Benutzerfreundlichkeit des KX-TU446 zeigt sich zunächst bei der Tastatur, denn es verfügt über extra große, übersichtlich angeordnete Tasten mit einem festen Druckpunkt. Über drei Kurzwahltasten können Wunschkontakte besonders schnell angerufen werden, so beispielweise Tochter, Sohn und Hausarzt. Weitere Tasten an der Seite des Geräts ermöglichen eine unmittelbare und einfache Bedienung von Licht und Lautstärke. Menü-Informationen wie Uhrzeit und Anruferdetails sind wegen des hohen Kontrastwerts und der großen Symbole besonders gut lesbar. Die Schriftgröße kann vom Nutzer in drei Stufen individuell eingestellt werden. Auch bei der Bildschirmhelligkeit kann zwischen vier Helligkeitsstufen gewählt werden. Dank der Klappform des Handys überzeugt das Farbdisplay mit einer besonders großzügigen Diagonale von 6,1 cm (2,4 Zoll). In zugeklappter Form wirkt es wie eine Tastatursperre, da ein versehentliches Drücken verhindert wird.

Da gerade ältere Menschen in der Regel höhere Töne schlechter hören, verfügt das Panasonic KX-TU446 über eine individuell einstellbare Klangverstärkung. Je nach Bedarf können Frequenzen im hohen oder tiefen Bereich angepasst werden. Bei Hörschwierigkeiten bietet diese Eigenschaft eine zusätzliche Hilfestellung. Ein weiteres sinnvolles Feature ist die Hörgeräteverträglichkeit. Mit dem KX-TU446 sind auch beim Tragen von Hörgeräten kristallklare Gespräche möglich – eine unangenehme Geräuschentwicklung bleibt aus.

Im Notfall kann mit dem Senioren-Mobiltelefon einfach und schnell durch Drücken der Notruftaste Hilfe angefordert werden. Falls der erste oder zweite Kontakt nicht erreichbar ist, können bis zu drei weitere vorher festgelegte Telefonnummern automatisch hintereinander angewählt werden.

Dank seiner robusten Konstruktion nach Militärstandard ist das Senioren-Mobiltelefon sogar bei versehentlichem Herunterfallen bestens geschützt. Das stoßfeste KX-TU446 übersteht sogar einen Sturz aus bis zu 1,5 Metern Höhe1. Die gummierte Oberflächenbeschichtung des Geräts sorgt für eine angenehme Haptik und verhindert das wegrutschen. Mit 5 Stunden Sprechzeit und 600 Stunden Standby-Zeit bringt das KX-TU446 die nötige Ausdauer für lange Gespräche mit.

Weitere Neuheit: Panasonic Senioren-Mobiltelefon KX-TU400

Noch farbenfroher in Weinrot, Grau und Mint und vor allem für ein kleineres Budget geeignet ist eine weitere Ergänzung des Mobiltelefon-Sortiments von Panasonic: das KX-TU400. Auch dieses Modell schenkt dank seiner Notruffunktion, 4 Stunden Akkulaufzeit und einer Displaydiagonalen von 6,1 cm (2,4 Zoll) mehr Lebensqualität und Freude daran, selbständig und abgesichert unterwegs zu sein. Das KX-TU400 verfügt über große getrennte Tasten und eine integrierte Taschenlampe. Wer besonderen Wert auf eine farbenfrohe Optik Wert legt, liegt mit dem KX-TU400 genau richtig. Besonders die mintfarbene Variante des KX-TU400 geht in keiner Handtasche verloren und erweist sich damit als ein praktischer Alltagsbegleiter.

Preise und Verfügbarkeit

Das Panasonic Senioren-Mobiltelefon KX-TU446 ist ab sofort in den Farben Schwarz, Grau und Weinrot erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für das KX-TU446 liegt bei 77,97 Euro.

Das Panasonic Senioren-Mobiltelefon KX-TU400 ist ab sofort in den Farben Weinrot, Grau und Mint erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für das KX-TU400 liegt bei 58,48 Euro.

Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung von innovativen Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Geschäftsfeldern Consumer Electronics, Housing, Automotive und B2B Business. Im Jahr 2018 feierte der Konzern sein hundertjähriges Bestehen. Weltweit expandierend unterhält Panasonic 528 Tochtergesellschaften und 72 Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2020) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von 61,9 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg, Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter www.panasonic.com/global/home.html und www.experience.panasonic.de/

