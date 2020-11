Neue Perspektiven mit der kostenlosen AVA-Cloud-Lösung Globe4all®

Die letzten Tage haben auf sehr schöne Weise gezeigt, was eine Änderung der Perspektive alles bewirken kann. Die SIDOUN International GmbH, Innovationsführer für AVA-Software mit Sitz im süddeutschen Freiburg im Breisgau lädt mit ihrer kostenlosen AVA-Software genau dazu ein.

“Die Globe4all®”, erläutert CEO Karoline Diegelmann, “ist eine vollumfängliche AVA-Software mit Kostenmanagement und Baukalkulation für bis zu drei Lizenzen. Sie ist eine schnelle und äußerst flexible Cloud-Lösung mit herausragender Leistungskraft. Wir möchten mit dieser Aktion allen Planern die Möglichkeit geben die einzigartigen Vorzüge unseres Produkts kennenzulernen.”

Tatsächlich bietet die kostenlose Globe4all® eine Fülle innovativer Alleinstellungsmerkmale, die den Workflow der Planer in allen neun Leistungsphasen begünstigen, angefangen bei der Kostenschätzung über die Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung und sogar noch weit darüber hinaus. Eines der absoluten Highlights der Globe4all® ist das neue Modul Excel-INSIDE. Nahezu jeder Planer arbeitet mit Excel. Allerdings können herkömmliche AVA-Programme keine Excel-Sheets importieren, deshalb müssen die in Excel erstellten Daten anschließend händisch in die Editoren der AVA-Software übertragen werden. Das kostet Zeit und ist zudem sehr fehleranfällig. Mit Excel-INSIDE können Planer ihre Tabellen direkt in der Globe4all® öffnen und dann einfach in die Ausschreibung integrieren. Das bedeutet einen enormen Zeitgewinn und auch eine zusätzliche Absicherung der Arbeitsprozesse.

Der Start mit Globe4all® beginnt auf der Webseite globe4all.info. Ein paar Klicks und Planer können gleich mit ihrer Ausschreibung anfangen. Die AVA-Software ist intuitiv und übersichtlich aufgebaut, Erklär-Videos helfen beim Einstieg und wenn doch mal eine Frage offenbleibt, wird man im Programminternen Handbuch schnell fündig. Unschlagbar wird Globe4all® schließlich durch die einzigartige neue BIM-Lösung: Ganz gleich mit welcher CAD ein Planungsbüro arbeitet, mit der IFC-Schnittstelle lässt sich jedes CAD-Modell in den ebenfalls kostenlosen Revit-Viewer übertragen und von diesem dann in Rekordgeschwindigkeit in das Gebäudemodell der Globe4all® eingelesen. Die anschließende Bemusterung über DBD-BIM oder das eigene Stamm-LV geht mit der Globe4all® schneller, transparenter und zuverlässiger als mit jeder anderen BIM-fähigen AVA-Software.

“Mit Globe4all®”, sagt Karoline Diegelmann, “möchten wir unseren Bekanntheitsgrad steigern und vor allem kleinen Planungsbüros die Gelegenheit geben, ihr Budget zu schonen und trotzdem die Vorteile einer Cloud zu nutzen.” Im Gegensatz zu Serverbasierten AVA-Programmen braucht man bei Cloud-Lösungen keinen eigenen Server. Entsprechend wird kein eigenes Personal für die Pflege des Servers und der Software benötigt. Mit diesen Voraussetzungen wird der Plan von SIDOUN sicher aufgehen. Denn Globe4all® ist auf professionellem Niveau die mit Abstand beste kostenlose AVA-Software am deutschen Markt.

Die SIDOUN International GmbH mit Sitz in Freiburg im Breisgau wurde 1977 von Gérard Sidoun gegründet und ist spezialisiert auf AVA-Software mit Kostenmanagement und Baukalkulation für Architekten, Ingenieure, Baufirmen, Städte, Kommunen, Rechenzentren bis hin zu großen Industriekonzernen. Seit 1. Juli 2020 ist Karoline Diegelmann Geschäftsführerin der SIDOUN International GmbH. Als studierte Architektin ist sie schon seit 18 Jahren im Unternehmen beschäftigt und hat die AVA-Software SIDOUN Globe über viele Jahre mit- und weiterentwickelt.

Seit mehr als 40 Jahren ist SIDOUN International der Premium-Hersteller für Software im Bereich Baumanagement. Seinerzeit wurde das Unternehmen mit der Vision gegründet, zwei Dinge zu vereinen: Es sollte ein Ort geschaffen werden, an dem Menschen glücklich und erfüllt zusammenarbeiten, der inspiriert und Kreativität freisetzt, an dem Großes erschaffen wird. Gleichzeitig war es das Ziel in dieser Atmosphäre exzellente Software zu entwickeln, die alle an Bauprojekten Beteiligten glücklich macht, sowohl durch die Genialität der Produkte, als auch durch ein freundschaftliches Miteinander, das auf Kunden inspirierend wirkt.

