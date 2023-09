Neue Powerstation BP2000 von OUKITEL

Flexibles, mobiles Balkonkraftwerk mit einer Kapazität von bis zu 16 KWh

OUKITEL, Spezialist für portable, umweltfreundliche Haushaltsenergiespeicher, präsentiert seine neuste Innovation. Das Balkonkraftwerk OUKITEL BP2000 wird am 4. September 2023 auf dem europäischen Markt eingeführt. Die neue BP2000 hat in der Basisversion eine Kapazität von 2.048 Wh und lässt sich modular auf bis zu 16.384 Wh erweitern.

Die BP2000 ist vor allem für den Einsatz mit Photovoltaikanlagen für den Balkon oder Terrassen sowie Wohnmobilen konzipiert. Durch den Einsatz von MC4-Kabeln ist die Powerstation mit 99 % der auf dem Markt erhältlichen Mikro-Wechselrichter und Solarpaneele kompatibel. Über Mikro-Wechselrichter kann die gespeicherte Energie in Wechselstrom für das Hausnetz umgewandelt werden, um sie nachts oder bei geringer Sonneneinstrahlung zu nutzen.

Zuverlässige Stromversorgung

Die P2000 liefert eine konstante Wechselspannung von 200-240Vac. Damit ist das System in der Lage, medizinische Geräte, Kommunikationsmittel oder andere kritische Geräte mit Energie zu versorgen. Bei Bedarf stehen kurzzeitig bis zu 4.000W zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über integrierte Steckdosen mit einer Ausgangsleistung von 2.200W. Darüber hinaus ist die BP2000 der perfekte Begleiter für Wohnmobile, um unterwegs eine zuverlässige Stromversorgung sicherzustellen.

USV mit Anschlussvielfalt

Wenn Computer, Router oder andere EDV-Geräte aufgrund eines Stromausfalls plötzlich ausfallen, steht vieles Still. Bei unerwarteten Stromausfällen ist die BP2000 eine verlässliche Lösung. Als unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) mit 2000 W Leistung schaltet sie in weniger als 10 ms nahtlos auf Batteriestrom um.

Schnell wieder aufgeladen

Dank der OUKITEL-eigenen 1800-W-AC-Schnelladefunktion ist die Powerstation in nur 1,5 Stunden bei Ladung am Netzanschluss mit einer Leistungsaufnahme von 1.500W wieder zu 80 % aufgeladen. Bei gleichzeitiger Ladung durch Wechselstrom und Solarmodule kann das System mit einer maximalen Solarleistung von 1.000 W unter einer Stunde zu 80 % aufgeladen werden.

Verlässlich und Langlebig

Das Herzstück des neuesten Energiekraftwerks von OUKITEL ist ein hochwertiger LiFePO4-Akku (LFP). Dieser hat nach über 3.500 Ladezyklen immer noch eine Restkapazität von 80%. Das entspricht einer Nutzung von rund 10 Jahren, wenn die Powerstation täglich einmal komplett geladen und entladen wird. Das intelligente Batteriemanagementsystem (BMS) von OUKITEL bietet einen umfassenden Schutz vor Überspannung, Überstrom, hohen Temperaturen und Kurzschlüssen.

Erweiterbar

Die BP2000 lässt sich modular erweitern. Dazu können bis zu sieben Module des Typs B2000 mit einer Kapazität von jeweils 2 KWh an die Powerstation angeschlossen werden. Im Maximalausbau steht dann eine Gesamtkapazität von 16 KWh zur Verfügung.

Die Oukitel BP2000 kann ab dem 4. September 2023 auf der offiziellen Website von Oukitel mit einem exklusiven, begrenzten Rabatt zum Preis von 1.199,- Euro vorbestellt werden.

Über OUKITEL:

OUKITEL ist eine High-Tech-Unternehmensmarke der „Shenzhen Yunji New Energy Technology Co., LTD.“ mit Sitz in Shenzhen, China. Muttergesellschaft ist die „Yunji Group“. Sie integriert Forschung und Entwicklung, Design, Produktion, Vertrieb und Kundendienst. Die OUKITEL-Produkte werden in ganz Europa, Asien, Nord- und Südamerika über ein Partnernetzwerk mit mehr als 130 Händlern aus 60 Ländern vertrieben. OUKITEL hat sich um Ziel gesetzt, mit seinen umweltfreundlichen Produkten einen wesentlichen Beitrag zur Emissionsreduzierung und nachhaltigen Gewinnung umweltfreundlicher Energie zu leisten.

Bildquelle: Oukitel