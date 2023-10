Neue Produkteinführung: Magnetische Abdeckungen

uwe electronic bietet ab sofort magnetische Abdeckungen für Federkontaktleisten

uwe electronic erweitert die erfolgreiche Serie von Federkontaktleisten mit dem Zubehör von magnetischen Abdeckungen.

Die großen Vorteile der magnetischen Abdeckung sind unter anderem die haptische Haftungsfunktion die eine sofortige Kontaktunterbrechung ermöglicht, wenn zum Beispiel ein Gerät aus der Ladestation entnommen wird. Dieser Anwendungsfall ermöglicht ein magnetisch unterstütztes Einsetzen eines Gerätes in seine Ladestation.

Die magnetischen Abdeckungen aus Nylon 6 in schwarz haben eine robuste Beständigkeit gegen Hitze, Korrosion und Abnutzung. Die Schutzart IP50 ist durch die einfache Magnetabdeckung sichergestellt. Die Schutzart IP67 kann mit einem eingesetzten Dichtring an den Flächen zum Batteriekontakt, welcher als weiteres Zubehör zur Verfügung steht, erreicht werden.

Die Batteriekontaktbaugruppe und die Interface Pin Baugruppe werden im Kontaktierungsprozess gegenseitig magnetisch angezogen und unterstützten damit bei einer ungenauen Vorpositionierung eine exakte Endlage der Baugruppen zueinander. Unsere Empfehlung ist, die Führung der Bauteile entsprechend der Schwerkraft umzusetzen.

Die magnetische Abdeckung ergänzt die heutigen Kundenwünsche durch den Vorteil des bequemen Andockens und Trennens des Kontaktpaares. Die Abreißfunktion wirkt im direkten Zug und trennt somit die Kontaktstelle ohne den Stecker und das Kabel zu beschädigen.

Häufig werden die magnetischen Abdeckungen in den Bereichen der Stromversorgung im medizinischen Bereich und fahrerlosen Transportsysteme im industriellen Bereich verwendet.

uwe electronic bietet drei verschiedene magnetische Abdeckungen für die unterschiedlich großen Batteriekontaktbaugruppen an.

Detaillierte Informationen zu den verschiedenen magnetischen Abdeckungen finden Sie auf unserer Webseite.

UEBK-30401MAG

– Passend für die Federkontaktleisten UEBK-30265 / UEBK-30266

UEBK-30401MAG (uweelectronic.de)

UEBK-30402MAG

– Passend für die Federkontaktleisten UEBK-30391 / UEBK-30392

– Passend für die Federkontaktleisten UEBK-30252 / UEBK-30253

UEBK-30402MAG (uweelectronic.de)

UEBK-30403MAG

– Passend für die Federkontaktleisten UEBK-30395 / UEBK-30396

– Passend für die Federkontaktleisten UEBK-30397 / UEBK-30398

– Passend für die Federkontaktleisten UEBK-30338 / UEBK-30398 mit UEBK-30339

UEBK-30403MAG (uweelectronic.de)

Die uwe electronic GmbH ist ein international tätiges Systemhaus mit Sitz in Unterhaching bei München. Unsere Kunden reichen vom mittelständischen Betrieb bis hin zu High-Tech-Konzernen in Deutschland und Zentraleuropa. Unsere Produktpalette umfasst Produkte und Lösungen aus den Bereichen Prüftechnik für Elektronik, Temperaturmanagement, Automatisierung und Elektronische Bauelemente. Unsere Kernkompetenz liegt in den Bereichen Federkontakte für das Prüfen von bestückten Leiterplatten, Steckverbinder mit gefederten Kontaktstiften und Temperaturmanagement.

