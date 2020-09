Neue Sicherheitsanforderungen an Spielplatzgeräte

Mit Erscheinen der überarbeiteten DIN EN 1176-7 im Juni 2020 endete die Überarbeitung der Normenreihe. Damit haben sich viele Änderungen ergeben und es kommen neue Auflagen, wie z. B.:

– Geänderte typspezifische Anforderungen bei Karussells, z. B. zur Bodenfreiheit bei Karussells mit mitdrehendem Boden

– Angepasste Messpunkte bei Schaukeln

– Überarbeitete Anforderungen an die Inspektion und Wartung von Spielplatzgeräten und -böden sowie der Zusatzausstattung,

auf Spielplatzbetreiber und -beauftragte bei der Kontrolle zu.

Damit anstehende Spielplatzprüfungen sicher durchgeführt werden können, bietet das in der Forum Verlag Herkert GmbH in der 2. überarbeiteten und erweiterten Auflage erschienene Buch ,,Das 1×1 der Spielplatzkontrolle” optimale Unterstützung. Das Buch liefert Erläuterungen zu den aktuellen DIN-Normen für Spielplätze.

So werden z. B. die in 2020 überarbeiteten sicherheitstechnischen Anforderungen der Normenreihe DIN EN 1176 kompakt und verständlich kommentiert. Darüber hinaus beinhaltet es alle wichtigen Informationen zu Inspektion und Wartung von Spielplätzen. Die Premium-Ausgabe bietet zusätzlich praktische Arbeitshilfen in digitaler Form. Die Checklisten und Vorlagen sparen bei den Kontrollen Zeit und dienen der rechtssicheren Dokumentation.

Fazit: In dem handlichen Buch im DIN-A6 Format sind alle wichtigen Informationen jederzeit vor Ort auf dem Spielplatz griffbereit.

Weitere Informationen finden Verantwortliche unter: forum-verlag.com/Spielplatzkontrolle

