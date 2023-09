Mit REPT BATTERO ist bei der diesjährigen IAA Mobility in München einer der größten Batteriehersteller der Welt erstmals in Europa aufgetreten.

Neue Super-Batterie mit mehr als 700 km Reichweite

München, 14. September 2023. Mit REPT BATTERO ist bei der diesjährigen IAA Mobility in München einer der größten Batteriehersteller der Welt erstmals in Europa aufgetreten. Das chinesische Unternehmen hatte auch gleich eine gute Nachricht für alle Autofahrer im Gepäck: Eine neue Super-Batterie mit mehr als 700 Kilometer Reichweite – dies entspricht fast der Entfernung München-Hamburg. Schluss mit der Angst aller E-Auto-Fahrer wegen fehlender Lademöglichkeit auf einer längeren Strecke liegenzubleiben.

Möglich macht dies die „Wending“-Technologie des Spezialisten für Energiespeicherbatteriesysteme. Durch die spezielle Struktur ihrer Batteriezellen nutzen „Wending“-Batterien den Raum effektiver aus und erreichen bei gleicher Größe eine wesentlich höhere Energiedichte im Vergleich zum Wettbewerb. Diese hochenergetische Verdichtung führt zu größerer Reichweite, längerer Lebensdauer und verbesserter Sicherheit. Neben diesen Vorteilen für elektrisch angetriebene Fahrzeuge, bietet REPT BATTERO auch skalierbare Energiespeichersysteme für die Industrie an.

Eine neue Ära lokal emissionsfreier Mobilität

Im April 2023 präsentierte REPT BATTERO auf der Shanghai International Auto Show 2023 zwei neue „Wending“-Batteriemodelle für die Automobilindustrie mit 158 Ah und 200 Ah. Die universelle „Wending“-Technologie kann sowohl auf Lithium-Eisenphosphat- als auch auf ternäre Systemzellen angewendet werden. Dies ermöglicht es der nächsten Generation von Lithium-Eisenphosphat-Batterien, eine Reichweite von über 700 Kilometern zu erreichen. Bei ternären Batterien kann die Technologie sogar über 1000 Kilometer Reichweite ermöglichen.

In Automobilen unterschiedlicher Fahrzeugklassen kann die „Wending“-158-Ah-Batteriezelle in Form zwei verschiedener Batterie-Packs eingesetzt werden. Das „Wending“-450-PACK verfügt über einen Energiegehalt von 70 kWh und eine Reichweite von über 600 Kilometern. Dabei kann die innovative Batterietechnologie die Gesamtkosten um bis zu 15 % reduzieren. Im „Wending“-650-PACK kommen 200-Ah-Batteriezellen zum Einsatz und erreichen einen Energiegehalt von 110 kWh. Das ermöglicht eine extrem lange elektrische Reichweite von über 700 Kilometern. Durch die Verwendung von Nickel-Kobalt-Mangan-ternären Zellen für die „Wending“-Batterie wird die Sicherheitsleistung zudem umfassend verbessert.

Den bislang prominentesten Auftritt hatten die „Wending“-Batterien im vergangenen Jahr auf Bali. REPT BATTERO lieferte die grünen Energieträger an den Kooperationspartner Wuling für das Modell Air ev aus. Als erstes Elektrofahrzeug in Indonesien war es der offizielle Autopartner beim G20 Gipfel. Insgesamt beförderten bei dem Wirtschaftsgipfel 300 Air ev Modelle Delegierte und Vertreter internationaler Organisationen zur Unterstützung umweltfreundlicher Mobilität.

Aktuell bestehen im Automobilbereich drei Kooperationen mit namhaften europäischen Partnern. Seit 2021 arbeitet REPT BATTERO gemeinsam mit STELLANTIS am marokkanischen Produktionsstandort zusammen und liefert etwa 23.500 Einheiten der 135 Ah-Batteriezelle mit einem Gesamtenergiewert von 1.4 bis 2.3 GWh. Erst im April 2023 startete die Zusammenarbeit mit smart. Für die Produktion der neuen Modelle Spirit One und Spirit Three stellt REPT BATTERO seine 132.5 Ah-Batteriezelle bereit, der Gesamtenergiewert des Projekts beträgt 7 GWh. Ab 2024 wird das Unternehmen die 132.5 Ah-Batteriezelle auch an Volvo für die Produktion des Volvo EX-30 liefern. Der Gesamtenergiewert dieses Projekts beträgt 12 GWh. Bis 2025 will das Unternehmen seine Produktionskapazität global auf 150 GWh steigern.

LINK Bildmaterial: REPT BATTERO auf der IAA 2023

REPT BATTERO auf internationalem Expansionskurs. Die Produkte von REPT BATTERO finden breite Anwendung in globalen Energiespeicherprojekten. Auf nationaler Ebene hat REPT BATTERO eine Produktionskapazität von 35,2 GWh in China erreicht. Aktuell errichtet das Unternehmen neue Produktionsstätten in Städten wie Wenzhou, Jiashan, Liuzhou, Foshan und Chongqing. Bis 2025 wird die Gesamtproduktionskapazität voraussichtlich 150 GWh überschreiten.

Firmenkontakt

REPT BATTERO Energy Co., Ltd.

Jörg Knoblich

Binhai 6th Road 205

325K Wenzhou City, Zhejiang Province

577-86865888



https://chinarept.com/en

Pressekontakt

JK CONSULTING

Jörg Knoblich

Holzstraße 6

80469 München

+49 151 46 46 8239



https://chinarept.com/en

Bildquelle: Copyright by REPT