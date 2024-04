Neue Teamleiterin Vertrieb (Daten Services) bei Vidal MMI Germany GmbH

Langen, 29.04.2024: Alisa Grabensee-Becker ist seit April 2024 Teamleiterin Vertrieb (Daten Services) Key Account, Softwarepartner und Endkunden.

In ihrer neuen Funktion verantwortet sie gemeinsam mit Ihrem Vertriebsteam die Vermarktung der Produkte MMI Pharmindex Plus, Pro und Daten, MMI-AMTS-Service sowie data4doc. Sie bringt mehrjährige Erfahrung als Teamleiterin im Bereich Healthcare mit.

Marijo Jurasovic, Geschäftsführer Vidal MMI Germany GmbH: „Mit Alisa Grabensee-Becker konnten wir eine kompetente Vertriebsleiterin gewinnen. Durch ihre Tätigkeit in der Betreuung von Kliniken verfügt sie nicht nur über einschlägige Branchenkenntnisse, sondern kennt den Umgang mit Key Account Kunden. Daher übernimmt sie die Verantwortung für unsere Großkunden und wird als direkte Ansprechpartnerin den gesamten Kundenprozess von der Anfrage bis zur Abwicklung weiter vorantreiben.“

Alisa Grabensee-Becker, Teamleiterin Vertrieb (Daten Services): „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinem Team Herausforderungen zu meistern, das Unternehmen weiter voranzutreiben und Erfolge zu feiern.“

Vidal MMI Germany GmbH (Vidal MMI) bietet umfassende, relevante und unabhängig aufbereitete Informationen als Entscheidungsgrundlage für alle Beteiligten im Gesundheitswesen. Dabei legt Vidal MMI seinen Schwerpunkt nicht nur darauf, Informationen vollständig zu erfassen und konsistent aufzubereiten, sondern sie vor allem sinnvoll zu verknüpfen und überall zugänglich zu machen.

Vidal MMI Germany GmbH – mit Sitz in Langen – wurde 1970 gegründet. Mit der GELBEN LISTE PHARMINDEX machte sich das Unternehmen schnell einen Namen beim medizinischen Fachpersonal. Es folgten weitere Arzneimittelinformationssysteme, bildgestützte Nachschlagewerke und integrierte IT-Lösungen für den Einsatz in Arztpraxen und Kliniken. Vidal MMI ist Teil der VIDAL Group, einem führenden globalen Unternehmen im Bereich Gesundheitsinformatik und -informationssysteme mit Sitz in Paris. Seit 2016 gehört die VIDAL Group zu M3 Inc., einem an der Tokioter Börse notierten Unternehmen im Bereich der medizinischen Information und der neuen Technologien.

