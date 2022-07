Neue Tripada® Yogakurse nach den Sommerferien

Kassengeförderte Kurse in der Tripada Akademie

Nach den Sommerferien im August starten ab dem 10.08.22 neue Tripada® Yogakurse in der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga in Wuppertal sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene.

Tripada Yoga® Basic – 1. Level, leichter Kurs für Anfänger – neuer Kurs startet ab Do. den 11.08.22 von 20:00 – 21:30 Uhr.

Tripada Yoga® wurde von Hans Deutzmann entwickelt, die Übungen kommen aus dem Hatha Yoga und wurden auf Rückensicherheit und Unbedenklichkeit geprüft und entsprechend moduliert. Er hat das Tripada Yoga® Konzept für Yoga in der Gesundheitsförderung gegründet, worüber er auch ein Buch geschrieben hat ( “ Yoga als Gesundheitsförderung„)

In diesem Sinne sind auch alle Tripada Yoga® Kurse von den gesetzlichen Krankenkassen als Gesundheitskurse zertifiziert und werden nach § 20 SGB V gefördert.

Das erste Level (Tripada Yoga® Basic) eignet sich besonders für Anfänger, die noch nie zuvor Yoga gemacht haben und es gerne einmal ausprobieren möchten. Die Auswahl der Übungsabfolgen sind an die Bedürfnisse „normaler“ westlicher Menschen angepasst, man braucht also keine Angst vor extremen Haltungen und Verbiegungen zu haben. Die Übungen (Asanas) können i.d.R. problemlos von jedem durchgeführt werden. Die Übungen werden langsam und achtsam ausgeübt, der ganze Körper wird gut durchbewegt und gedehnt. Kleine Achtsamkeitsübungen wie „die kleine Stille“ zu Beginn und „Shavasana“ am Ende sollen die Gedanken zur Ruhe bringen und die innere Achtsamkeit schulen. Hierdurch gilt Yoga allgemein als Entspannungsmethode, kann aber je nach Level auch fordernd sein.

Neuer Kurs Tripada Yoga® Mediate (Plus) ab Mi. den 10.08.22 von 20:00 – 21:30 Uhr – 3. Level mit dem gewissen „Plus“ – dieser Kurs ist der fordernste, den die Tripada Akademie in Wuppertal zu bieten hat. Für alle, die im Yoga nicht nur Entspannung suchen, sondern auch eine Herausforderung.

Der Kurs richtet sich besonders an sportliche/fitte Anfänger oder Fortgeschrittene mit Yogaerfahrung.

Anders als in der „Basic“ – Stufe, sind in „Mediate“ die Übungen fordernder und die Vinyasas (Übungsabfolge) anstrengender.

Ein gemeinsamer Nenner sind die Achtsamkeitsübungen „Kleine Stille“ und „Shavasana“, welche in allen Stufen vorkommen und somit eine harmonische Mischung zwischen Anstrengung und Entspannung liefern. Hierauf aufbauend bietet der neue Kurs das gewisse „Plus“.

Welche Gesundheitskurse noch von der Tripada Akademie in Wuppertal angeboten werden, sehen Sie auf der Webseite unter www.tripada-wuppertal.de – alle Kurse werden von den gesetzlichen Krankenkassen gefördert.

Auf 460 qm Fläche bieten wir mit drei großen, schönen und stilvollen Kursräumen im Zentrum von Wuppertal verschiedene Kurse und Ausbildungen zu den Themen Yoga, Pilates, Taijiquan (auch Taichi oder Tai Chi), Qigong oder Qi Gong, Wirbelsäulengymnastik, Rauchfrei, Autogenes Training und Stressbewältigung an. Ebenfalls bieten wir Rehasport Kurse im Bereich Orthopädie an. Tripada® und Tripada – Yoga ® sind eingetragene Marken und stehen für Qualität in der Gesundheitsförderung durch entsprechende Ausbildungen und Weiterbildungen der Kursleiter und eigene Kurskonzepte. Alle Kurse werden von den gesetzlichen Krankenkassen gefördert. Alle Kurse, Ausbildungen und Fortbildungen sind als berufliche Weiterbildung und Ausbildung von der Bezirksregierung anerkannt. Neben ca. 30 wöchentlichen Kursen verschiedener Dozenten bieten wir im Bereich Ausbildung eine Yogalehrer – Ausbildung, eine Kinder – Yogalehrerausbildung, zahlreiche Fortbildungen für Yogalehrer sowie auf die Gesundheitsförderung zugeschnittene Ausbildungen in Taijiquan oder Taichi, Ausbildung Entspannungspädagogik, Ausbildung Autogenes Training, Ausbildung Progressive Muskelentspannung und Ausbildung Pilates an. Workshops und Seminare stehen zudem allen Interessenten offen. Weiter bieten wir betriebliche und schulische Gesundheitsförderung sowie Personal Training.

Kontakt

Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga

Hans Deutzmann

Hofaue 63

42103 Wuppertal

0202 979 854 0

0202 979 854 1

info@tripada.de

https://www.tripada-wuppertal.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.