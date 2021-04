Neue Updates für das Blue Prism Power Pack auf Salesforce AppExchange

München, 29. April 2021 – Blue Prism gab kürzlich die Verfügbarkeit eines neuen Updates seiner RPA-Lösung auf Salesforce AppExchange bekannt. Damit können Kunden dank Prozessautomatisierung und intelligenter Digital Worker verschiedene Salesforce-Systeme über Abteilungen hinweg miteinander verbinden. Das Angebot umfasst ein nativ auf Salesforce aufgebautes Citizen-Developer-Tool und sechs Salesforce-Funktionen des Blue Prism Digital Exchange (DX).

Entwickelt auf Basis der Salesforce-Plattform, steht das Blue Prism Power Pack auf AppExchange zur Verfügung.

Das Blue Prism Power Pack für Salesforce

Durch die Lösung können Unternehmen dank der Vernetzung von Back-, Middle- und Front-Offices sowie von unterschiedlichen Systemen und Informationen problemlos auf Daten zugreifen, die ansonsten in Silos stecken. Durch diese Interoperatibilität werden neue Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung geschaffen. Auch Kunden profitieren durch ein besseres Service-Erlebnis.

Autonome Digital Worker bieten in Sachen Vernetzung unbegrenzte Flexibilität und sind in der Lage, komplexe und anspruchsvolle Geschäftsprozesse zu automatisieren. Sie greifen auf unterschiedlichste Systeme und Anwendungen zu und können Informationen standortunabhängig bereit stellen. Davon profitieren Unternehmen in vielerlei Hinsicht, unter anderem durch ein verbessertes Kundenerlebniss, einer höhere Vertriebsproduktivität, einem schnelleren ROI, einer höheren Skalierbarkeit, einer besseren Mitarbeiterbindung und der einfacheren Einhaltung von Vorschriften.

Informationen zu Salesforce AppExchange

Salesforce AppExchange, der weltweit führende Cloud Marketplace für Unternehmen, ermöglicht es Organisationen, Entwicklern und Unternehmern, auf völlig neue Weise zu arbeiten, sich zu vermarkten und zu wachsen. Mit mehr als 6.000 Einträgen, 9 Millionen Kundeninstallationen und 98.000 Fachrezensionen verbindet AppExchange Kunden aller Größenordnungen und Branchen mit installationsbereiten oder konfigurierbaren Apps und Salesforce-zertifizierten Beratern, um jede geschäftliche Herausforderung zu meistern.

Über Blue Prism

Blue Prism ist der weltweit führende Anbieter von intelligenter Automatisierung für Unternehmenund transformiert ihre Arbeitsweisen. Blue Prism unterstützt Benutzer in über 170 Ländern in mehr als 2.000 Unternehmen, darunter Fortune 500 Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors, die mit neuen Arbeitsweisen Werte schaffen, Effizienz gewinnen und Millionen ihrer Arbeitsstunden anderweitig nutzbar machen. Unsere Digital Workforce ist intelligent, sicher, skalierbar und für alle zugänglich; sie gibt Menschen Zeit, Arbeit neu zu definieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.blueprism.com Folgen Sie uns auch auf Twitter unter @blue_prism und auf LinkedIn.

Firmenkontakt

Blue Prism

Paul Taylor

Theatinerstrasse 11

80333 München

+44 (0)7480 777770

paul.taylor@blueprism.com

http://www.blueprism.com

Pressekontakt

Storymaker Agentur für Public Relations GmbH

Inka Hause

Derendinger Str. 50

72072 Tübingen

07071938720

BluePrism@storymaker.de

http://www.storymaker.de