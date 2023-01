Neue Veranstaltungsreihe der AGRAVIS: Pig on Tour

Die AGRAVIS Raiffeisen AG bietet eine neue Veranstaltungsreihe namens “ Pig on Tour“ an. Sie richtet sich an Sauen- und Ferkelhalter:innen sowie Schweinemäster:innen. Fachleute der AGRAVIS und der Tochtergesellschaft Livisto referieren zu spannenden und innovativen Lösungen, um gemeinsam mit Schweinezüchter:innen erfolgreicher zu wirtschaften.

Unsere praxisorientierte Reihe veranstalten wir gemeinsam mit genossenschaftlichen Partnern vor Ort. Alle Teilnehmenden erhalten im Anschluss an die rund zweistündige Veranstaltung ein Teilnehmerzertifikat.

In drei Vorträgen geht es um die Themen Hygienekonzepte zur Verbesserung der Stall- und Tränkewasserhygiene (Referent: Christian Twehues, AGRAVIS Raiffeisen AG), Herausforderung Tierarzneimittel im Tiergesundheitsmanagement (Dr. Hendrik Eismann, Livisto) und Darmgesundheit als Schlüssel zu mehr Tierwohl und Leistung im Stall (Dr. Sandra Vagt, AGRAVIS Raiffeisen AG).

Bisher gibt es folgende Termine (weitere sind geplant):

22. Februar, 10 bis 12 Uhr

Gaststätte Mersbäumer, Ostbevern

Mitveranstalter: Raiffeisen Münster Land eG

23. Februar, 10 bis 12 Uhr

Raiffeisenstraße 12, 26427 Esens

Mitveranstalter: AGRAVIS Ems-Jade GmbH

23. Februar, 14.30 bis 16.30 Uhr:

Geschäftsstelle Westerstede-Klamperesch, Sternkamp 4 26655 Westerstede

Mitveranstalter: RWG Ammerland-OstFriesland eG

3. März, 10 bis 12 Uhr

Alte Schule in Ringe, Emlichheimerstr. 36, in 49824 Ringe

Mitveranstalter: Raiffeisen-Waren Ringe-Wielen-Georgsdorf eG

3. März, 14 bis 16 Uhr

Raiffeisengrill Lünner Stube, Lingenerstraße 20, 48480 Lünne

Mitveranstalter: Genossenschaft Emsland Süd

Weitere Infos unter agrav.is/pig-on-tour

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen-Märkte einschließlich Baustoffhandlungen soüberwie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit über 6.300 Mitarbeiter:innen 7,3 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit mehr als 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit. Der Unternehmenssitz ist Münster.

www.agravis.de

Kontakt

AGRAVIS Raiffeisen AG

Bernd Homann

Industrieweg 110

48155 Münster

0251/682-2050

bernd.homann@agravis.de

http://www.agravis.de

