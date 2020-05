Neue Verpackung aller HERMANN Produkte

Recycling-Expertise ab sofort Verpackungsrealität

Verpackung ist ein wesentlicher Aspekt, über den man sich besonders viele Gedanken machen sollte, wenn man ein ressourcenschonendes Produkt erzeugt. So hat das HERMANN Team rund um Hermann und Thomas Neuburger mit ihrem laufenden Anspruch zu mehr Nachhaltigkeit in den vergangenen Jahren viel Zeit und Recherche in neue Verpackungslösungen investiert. Und das mit Erfolg! Die aktuell erhältlichen Produkte – Rostbratwürstchen, Käsebratwurst, Bratstreifen, sowie Schnitzel und Hack – sind ab sofort in einer recyclingfähigen Verpackung erhältlich, bei welcher der Kunststoff-Anteil um ganze 80 Prozent reduziert wurde.

HERMANN ist nachhaltig – außen und innen

Das Ziel der Recherche nach einer nachhaltigen Lösung war von Anfang an, die Recyclingfähigkeit der HERMANN Verpackungen zu erreichen. “Unsere Konsumenten sind von unseren Produkten überzeugt, haben uns in den letzten Jahren aber auch spüren lassen, dass wir unsere ursprüngliche Verpackung unserer Produkte so nicht beibehalten können”, so Thomas Neuburger. Die Herausforderungen, aber auch die Motivation war groß: Eine Verpackung zu finden, welche das auf dem Kräuterseitling basierende Produkt perfekt schützt, dem Design-Anspruch der Marke gerecht wird und recyclingfähig ist. Das Ziel wurde erreicht. Ab sofort werden die HERMANN Produkte in einer recyclingfähigen Polyolefin-Folie und einem Umkarton aus nachhaltiger Forstwirtschaft verpackt. Für die Kombinationsverpackung wurde dem Unternehmen ein Zertifikat ausgestellt, welches die Recyclingfähigkeit bescheinigt.

Wiederverwertbare Folie und Karton mit Gütesiegel

Die richtige Verpackung sorgt dafür, dass die Haltbarkeit von Lebensmitteln deutlich verlängert wird und hilft so, Lebensmittelabfälle zu vermeiden. Hermann Neuburger erzählt, warum das bei den vegetarischen HERMANN-Produkten besonders relevant ist: “Durch den Einsatz von luftdichten Verpackungen und den Entzug von Sauerstoff bleiben unsere Produkte länger haltbar, obwohl wir in der Produktion vollständig auf Konservierungsstoffe verzichten. Da biobasierte Materialien sowohl wasserdampf- als auch sauerstoffdurchlässig sind, ist ein minimaler Kunststoffanteil in unseren Verpackungen unverzichtbar.” Für das HERMANN Produktsortiment wurde mit Hilfe von Verpackungs-Experten eine eigene dünne Folie entwickelt, die alle Voraussetzungen zur Recyclingfähigkeit erfüllt und vollständig wiederverwertbar ist. Es handelt sich dabei um eine Polyolefin-Folie (aus PE und PP) mit einer Barriereschicht (EVOH). Mechanische Sortiermaschinen erkennen diese Folie und sortieren sie in eine eigene Fraktion. Aus diesen sortenreinen Polyolefin-Folien kann Kunststoffgranulat erzeugt werden, aus dem recycelte Kunststoffe für den Non-Food-Bereich entstehen. Der Rohkarton, der die HERMANN Produkte umgibt, wird aus einem Baumbestand hergestellt, der im verbrauchten Maße wiederaufgeforstet wird. Das mit dem FSC®-Gütesiegel (Forest Stewardship Council®) ausgezeichnete Papier stammt somit nicht aus Raubbau, sondern fördert sozial- und umweltverträgliche Waldwirtschaft. Die Druckfarben sind frei von Mineralöl, der Lack ist wasserbasiert und für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln zertifiziert.

Ziel der EU-Kreislaufwirtschaft unterstützen

Das EU-Kreislaufwirtschaftspaket setzt für die Kunststoffindustrie ambitionierte Ziele: Derzeit müssen 22,5 Prozent aller Kunststoffverpackungen rezykliert werden. 2025 sollen es 50 Prozent sein. “Das gemeinsame Ziel wird nur zu schaffen sein, wenn schon am Beginn der Wertschöpfungskette darauf geachtet wird, dass die Materialien nach ihrer Nutzung bestmöglich gesammelt, sortiert und verwertet werden können. Deswegen war es uns wichtig, auch im Bereich Verpackung die volle Verantwortung für unsere Produkte zu übernehmen und die ressourcenschonendsten Lösungen zu finden”, so Hermann Neuburger.

Nach jahrelanger Entwicklung haben Hermann und Thomas Neuburger im Herbst 2016 die Produktlinie HERMANN gelauncht. 2018 ist die Marke auch nach Deutschland gekommen. Erstmals in Europa bildet ein Pilz, der Kräuterseitling, die Grundlage für eine Fleischalternative und stellt damit eine Innovation in der Lebensmittelherstellung dar. Die erste Premium-Alternative zu Fleisch schmeckt nicht nur gut, sondern kann auch mit gutem Gewissen genossen werden. Denn anders als in vergleichbaren Produkten stecken in HERMANN nur beste biologische Zutaten, ganz ohne Zusatzstoffe. 2019 wurde die Produktlinie HERMANN außerdem mit einem europaweiten Patent gesichert, welches die Erfindung zur Herstellung von Fleischersatz- oder Fleischimitatprodukten basierend auf Speisepilzen und deren Fruchtkörper umfasst. Weitere Informationen zu HERMANN inklusive Shop-Finder unter: www.hermann.bio

Firmenkontakt

NEUBURGER FLEISCHLOS GMBH

Hermann Neuburger

Dreisesselbergstraße 6

4161 Ulrichsberg

+43 7288 700 130

+43 7288 7001 20

willkommen@hermannfleischlos.at

https://hermann.bio/

Pressekontakt

Münchner Marketing Manufaktur GmbH

Hanna Blasbichler

Westendstraße 147/Rgb

80339 München

089 – 716 7200 15

h.blasbichler@m-manufaktur.de

http://www.m-manufaktur.de

Bildquelle: (c) Neuburger Fleischlos GmbH