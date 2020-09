Neue Wasserenthärtungsanlage von Selfio

Watersoft – Wasserenthärtung zum exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis

Selfio baut seine Eigenmarken weiter aus und bringt die Wasserenthärtungsanlage Selfio Watersoft auf den Markt. Die Wasserenthärtungsanlagen Watersoft zeichnen sich durch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis aus und stehen in zwei Größen zur Verfügung: Die Selfio Watersoft 15 versorgt ein bis vier und die Selfio Watersoft 26 zwei bis sechs Wohneinheiten mit samtweichem Wasser. Ausgestattet mit qualitativ hochwertigen Bauteilen auf höchstem technischen Niveau und Zubehör sind die Selfio Watersoft Wasserenthärtungsanlagen zu einem Preis erhältlich, bei dem sich jeder besseres Trinkwasser leisten kann.

Rundum sorglos weiches Wasser genießen

Die Wasserenthärtungsanlage Selfio Watersoft wird im Set angeboten, so dass die Besitzer direkt alle Verbrauchsmaterialien erhalten, die sie für den Betrieb der Anlage in der Anfangszeit benötigen. Und nicht nur die Nutzung der Anlage verspricht Sorgenfreiheit, sondern bereits die Installation. Die kompakte Anlage lässt sich problemlos in Gebäude integrieren und ist einfach zu montieren.

Eigenmarkenstrategie von Selfio

Im Haustechnik-Shop Selfio werden bereits Wasserenthärtungsanlagen namhafter Hersteller vertrieben. Durch die Beratung der Kunden bei der Umsetzung ihrer Projekte weiß Roger Moore, Geschäftsführer der Selfio GmbH, worauf es ankommt und was die Kunden erwarten: “Die Selfio Watersoft bietet Hightech zu einem erschwinglichen Preis und ist zudem leicht zu installieren und wartungsarm. Neben dem exzellenten Preis-Leistungsverhältnis spielt für unsere Kunden der von uns gebotene Service, insbesondere bei der Beratung durch geschultes Personal, eine zentrale Rolle.”

Mit der Wasserenthärtungsanlage Selfio Watersoft wird das bestehende Produktsortiment optimal ergänzt. Produziert wird die Wasserenthärtungsanlage in Europa von einem führenden Anbieter auf dem Gebiet der Wasseraufbereitung und ist nach europäischen Qualitätsstandards zertifiziert. Selfio legt Wert auf hohe Qualitätsstandards bei den Produkten im Online-Shop. Das bedeutet keine billig produzierten Massenbauteile, sondern Qualität aus deutscher oder europäischer Fertigung.

Weitere Informationen zu Wasserenthärtung und Wasserenthärtungsanlagen finden Sie im Bereich Enthärtungsanlagen.

Selfio GmbH ist ein Anbieter hochwertiger Produkte aus den Bereichen Heizung, Lüftung und Sanitär. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt auf dem Vertrieb von Fußbodenheizungen, Wohnungslüftungsanlagen, solarthermischen Anlagen sowie Gas- und Ölheizungen, Wärmepumpen, Kamin- und Pelletöfen, Schornsteinen, Sanitärprodukten und Pumpen an Heimwerker und Selberbauer. Basierend auf langjähriger Erfahrung in der Heizungs- und Lüftungsindustrie bietet Selfio professionelle Unterstützung sowohl bei Neubau als auch bei Sanierung. Sämtliche Produkte werden direkt und hauptsächlich online vertrieben. Gleichzeitig bietet Selfio den Kunden kostenlose Beratung und umfassenden Service mit genauen Anleitungen, um ihnen das Heimwerkern zu erleichtern.

Firmenkontakt

Selfio GmbH

Mandy Ebisch

Drieschweg 9

53604 Bad Honnef

+49 6421 9991456

ebisch@3u.net

http://www.selfio.de

Pressekontakt

Selfio GmbH

Lutz Wagner

Dollendorfer Straße 34

5363939 Königswinter

02244-920825

l.wagner@headware.de

http://www.selfio.de

