Neue Webinarreihe: Meet the Expert

Einmal pro Monat verraten MindManager Spezialisten ihre besten Tipps

https://www.mindmanager.com/de/resources/webinars/meet-the-experts/Alzenau, 15. Dezember 2021 – Gleich im Januar 2022 startet MindManager® mit seiner neuen Webinarreihe „Meet the Expert“. Darin erfahren Anwender und Interessenten kostenlos und unverbindlich, für welche Aufgaben und Arbeiten sich MindManager besonders gut eignet und mit welchen Tipps und Tricks sich zusätzliche Effekte erzielen lassen.

Die Meet-the-Expert-Reihe beleuchtet jeden Monat ein Schwerpunkthema, das anhand des Kunden- und Anwenderfeedbacks ermittelt wird. Erstmals gibt es eine Themen- und Terminvorschau, die über das gesamte Jahr geht und eine langfristige Planung erlaubt. Im ersten Quartal werden sich die MindManager Experten mit den Symbolen, Tags und Filterfunktionen, den Kalkulations-Features sowie der Automatisierung mit Smart Rules beschäftigen.

„Wir stehen von jeher im engen Austausch mit der MindManager-Community und die Themen, die wir für die der ersten drei Meet-the-Expert-Webinare identifiziert haben, scheinen derzeit sehr viele zu beschäftigen“, sagt Andre Kress, Director Sales DACH & Eastern Europe bei MindManager. „Je komplexer unser Arbeitsumfeld und die Projekte werden, umso wichtiger ist es den Überblick zu behalten und einen kühlen Kopf zu bewahren. Dabei kann MindManager helfen und mit den Experten-Tipps vielleicht auch wichtige Impulse auslösen oder Ideen mitgeben.“

Die Teilnehmer der Webinare profitieren neben zahlreichen Insider-Tipps und dem Austausch mit Gleichgesinnten auch von dem Material, das ihnen im Nachhinein zur Präsentation zur Verfügung gestellt wird. Dazu gehört u.a. die Aufzeichnung des Webinars, Maps und Templates.

Meet-the-Expert-Webinar-Termine 1. Quartal 2022

11. Januar 2022, 15.30 Uhr: Symbole, Tags, Filter und Ansichten in MindManager

1. Februar 2022, 15.30 Uhr: Eigenschaften und Kalkulationen in MindManager

1. März 2022, 15.30 Uhr: MindManager Maps automatisieren mit Smart Rules

Wer sich im Detail über die kostenlosen Meet-the-Expert-Webinare informieren, sich anmelden oder die für ihn interessanten Termine reservieren möchte, kann das ab sofort auf der MindManager Webseite.

Über MindManager

MindManager hilft Einzelpersonen, Teams und Unternehmen, ihre Arbeit schneller zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen, indem es die Erfassung, Organisation und gemeinsame Nutzung von Daten vereinfacht. Durch die Umwandlung verstreuter Ideen und unstrukturierter Daten in dynamische visuelle Maps ermöglicht es MindManager den Anwendern, ihre Zeit, Arbeit und Welt besser zu verstehen und zu kontrollieren. Weltweit wählen Millionen von Anwendern MindManager, um Ideen zu sammeln, Projekte zu planen und auszuführen und Wissen zu vermitteln. MindManager gehört zum Anwendungsportfolio von Corel. Weitere Informationen finden Sie unter www.mindmanager.com

Corel-Produkte ermöglichen es Millionen von Wissensarbeitern auf der ganzen Welt, großartige Arbeit schneller zu erledigen. Mit einigen der bekanntesten Softwaremarken der Branche geben wir Einzelpersonen und Teams die Möglichkeit, zu gestalten, zusammenzuarbeiten und beeindruckende Ergebnisse zu erzielen. Unser Erfolg wird durch das unerschütterliche Engagement getragen, ein breites Portfolio an innovativen Anwendungen – darunter CorelDRAW®, MindManager®, Parallels® und WinZip® – bereitzustellen, um Anwender zu inspirieren und ihnen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Weitere Informationen zu Corel erhalten Sie unter www.corel.com

©2021 Corel Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Corel, MindManager, das MindManager-Logo, CorelDRAW und WinZip sind in Kanada, den USA und/oder anderen Ländern Marken oder eingetragene Marken der Corel Corporation. Parallels ist in Kanada, den USA und anderen Ländern eine Marke oder eingetragene Marke von Parallels International GmbH. Mac ist eine Marke von Apple Inc. Chromebook ist eine Marke von Google LLC. Alle anderen hier genannten Namen von Unternehmen, Produkten und Dienstleistungen, alle Logos und alle eingetragenen oder nicht eingetragenen Marken dienen lediglich dem Zwecke der Warenbezeichnung und verbleiben im ausschließlichen Eigentum der jeweiligen Besitzer. Die Nutzung von Marken, Namen, Logos oder anderen Informationen, Abbildungen oder Materialien Dritter stellt keine Unterstützung dieser Dritten dar. Wir verzichten auf jegliches Eigentumsrecht an solchen Informationen, Abbildungen, Materialien, Marken und Namen Dritter. Für Hinweise und Informationen zu den Patenten besuchen Sie bitte www.corel.com/patent

