Neue Weiterbildung „Destinationsmanagement“ am IST-Studieninstitut

Die Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie werden langsam gelockert, touristische Übernachtungen sind in einigen Bundesländern wieder erlaubt und die Reiselust der Bevölkerung steigt.

Tourismus-Experten und Trendforscher sind sich in einem sicher: Der Inlandstourismus wird in diesem und den kommenden Jahren steigen. Wie bereitet man sich auf die heimischen Gäste vor? Wie vermarktet man seine Destination am besten? Wie stellt man ein Fremdenverkehrsamt strategisch nachhaltig auf? Die Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt die neue IST-Weiterbildung „Destinationsmanagement“, die im Juni erstmals starten wird.

In der kompakten Weiterbildung des IST-Studieninstituts erhalten die Teilnehmer innerhalb von drei Monaten alle Informationen rund um ein professionelles Destinationsmanagement. Von der Organisationsstruktur eines Fremdenverkehrsbüros bis zu spannenden Themen wie „Markenbildung von Destinationen“ und „Zielgruppenmarketing“. Darüber hinaus werden zeitgemäße Aspekte wie beispielsweise „Vermeidung von Overtourism“ und „Nachhaltiges Destinationsmanagement“ behandelt.

In dieser für die Reiseindustrie herausfordernden Zeit ist der Zusammenhalt in der Branche sehr wichtig. Daher bietet das IST-Studieninstitut den Lehrgang allen Touristikern und Mitarbeitern aus Tourismusagenturen, Kur- und Heilbädern sowie Fremdenverkehrsbüros zu einem Sonderpreis von 89 Euro pro Monat an. Anmeldungen für den Juni-Start sind noch möglich.

Weiterbildung to go

Die Inhalte der Weiterbildung werden multimedial vermittelt und ermöglichen dadurch eine hohe Flexibilität. Die Teilnehmer lernen mit digitalen Studienheften, Online-Vorlesungen und Webinaren zeit- und ortsunabhängig.

Mehr Informationen zur Weiterbildung „Destinationsmanagement“ sowie zu den weiteren Bildungsangeboten des IST-Studieninstituts finden Sie unter www.ist.de. www.ist.de

Seit über 30 Jahren steht das IST für karrierefördernde, berufsbegleitende Weiterbildungen mit höchstem Qualitätsanspruch und innovativen Lernmethoden. Sie können sich bei uns darauf verlassen, dass Sie kompetent betreut werden, marktorientierte und aktuelle Inhalte vermittelt bekommen und Fachwissen und Abschlüsse erlangen, die Sie bei Ihrer beruflichen Karriere unterstützen. Zahlreiche Absolventen haben in den vergangenen Jahren dank einer IST-Weiterbildung ihre beruflichen Träume verwirklicht. Nutzen auch Sie die Chance, die Ihnen ein Fernstudium bietet!

Firmenkontakt

IST-Studieninstitut GmbH

Svenja Peters

Erkrather Str. 220 a-c

40233 Düsseldorf

+49 211 86668 0

speters@ist.de

https://ist.de

Pressekontakt

PREGAS GmbH

Alexandra Bergerhausen

Neuer Wall 10

20354 Hamburg

+49 (0) 40 228616790

info@pregas.de

https://pregas.de/

Bildquelle: IST-Studieninstitu