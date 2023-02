Neue Werbeartikel zu Ostern erfolgreich einsetzen

Ostern fällt dieses Jahr auf den 9./10. April. Bleibt nicht mehr viel Zeit zur Planung der Oster Werbeartikel. Was gibt es Neues am Werbe-Himmel? Welche Trends setzen sich durch? Welche Produkte bleiben auch weiterhin unangefochten an der Spitze der beliebtesten Werbeträger Rankings?

Welche Produkte und haptische Werbeideen machen das Rennen? Viele Fragen.

Natürlich wird auch 2023 wieder ein Jahr mit besonders ausgefallenen Schoko Ideen – und natürlich individuell bedruckt und verpackt. Schokoladen in Hasenform oder als Schoko Eier in allen Facetten. Das Hasenrennen hat begonnen!

„Es ist das Osterfest alljährlich für den Hasen recht beschwerlich.“ Wilhem Busch

Neue Trends vom Spezialisten für Hapticals.

Happy Easter – Werbeartikel und Give Aways zum Osterfest sollen gute Laune machen. Da kommt die Marke Lindt ins Spiel. Die perfekte Überraschung für gute Kunden ist der neue Lindt Frühlingssnack. Das sind geröstete weiße Mandeln verpackt in einer schicken individuell gestanzten witzigen Osterkartonage.

Nicht ganz so neu aber ein äusserst beliebter Werbeträger ist der Lindt Goldhase in einer Klemmkartonage in Osterei-Form. Ein echter Volumen Streuartikel – günstig und doch hochwertig ansprechend zugleich. NEU sind die witzigen Ostertüten – die Bunny Bags. Nachhaltige braune Papiertüten im Bunny Look & Feel – ausgestattet natürlich mit einem indidivuellen Druck.

Nachhaltige Oster Werbeartikel im Focus

Immer mehr und immer beliebter werden die nachhaltigen Oster Ideen. Dabei sind es häufig auch nachhaltige Verpackungsformen. Weg vom Plastik und hin zu mehr Papier und Steckkartonage Verpackungen. Das kommt bei Kunden und Mitarbeitern gut an. Neu sind die Color Boxes – das sind handliche farbige Kartonboxen mit unterschiedlichsten Füllungen. Von leckeren Schokoeiern bis zu LogoEi Kerzen – natürlich mit einem Werbedruck. Der OSTER CUP ist eine brandneue Entwicklung. Ein Oster Werbegeschenk Becher aus ungebleichtem Kraftpapier – natürlich biologisch abbaubar. Und befüllt mit leckerster Osterschokolade.

Grüne öko Streuartikel werden von Jahr zu Jahr immer beliebter. Es handelt sich zumeist um wachsende Ideen. Ein sehr günstiger Streuartikel – ideal für Kinder – ist der Sprout Samenbleistift. Weltweit in der Vermarktung und in Rekordzeit zu `dem ökologischen Werbeträger` aufgestiegen. Entwickelt in den USA gehört der Stift schon jetzt zur Spitzengruppe der Werbeträger. Es handelt sich um einen individuell gravierten Bleistift mit einer Werbekarte. Der Clou: die biologisch abbaubare Samenkappe am Ende des Bleistifts enthält Kräutersamen oder Blumensamen nach Kundenwunsch.

Etwas mehr Werbefläche bietet die Bienenweide. Ein kleiner sehr sympathischer 6er Eierkarton mit 6 Saatbomben `Blumenwiese`. Die Banderole bietet viel Platz für die österliche frühlingshafte Werbebotschaft.

Ein weiterer ökologischer Werbeträger zu Ostern sind die Natur Eierfarben. Das handliche Briefchen ist als Give Away für Kunden äusserst attraktiv. Ein Spaß für Groß und Klein in der Osterbäckerei. Der Header kann auch hier nach Kundenwunsch bedruckt werden.

Noch ein sehr innovativer nachhaltiger Osterartikel sind die Klappkärtchen in Osterei-Form mit einem integrierten `Samenpapier Schmetterling`. Einfach in die Erde – und warten bis die Sommerblumenmischung aufgeht und blüht.

Spaß am Werbeartikel sollte das Ziel sein – um Sympathie bei Kunden aufzubauen. Und um im Gespräch zu bleiben.

Werbeartikel Werbemittel und Werbegeschenke von Taku Trends. Modern nach nachhaltig für Industrie Kommunen Handwerk und Gewerbe.

