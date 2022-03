Neue Zutritts-Technologie Wireless Online mit SimonsVoss SmartIntego

Erfolgreiche Zertifizierung als Certified Integrator von SimonsVoss SmartIntego

Wir freuen uns, dass wir nun offiziell zertifizierter Integrationspartner von SmartIntego sind. Mit SimonsVoss als namhaften und international tätigen Partner gehen wir technologisch neue Wege in der Zutrittskontrolle und erschließen zur Ergänzung der bisherigen Online- und Offline-Zutrittskontrolle eine neue „Zwischenwelt“.

SmartIntego ist die Wireless Online Lösung von SimonsVoss. Alle Zutrittskomponenten sind per Funk an Gateways und somit online mit der AVERO®-Datenbank verbunden. Für die Umsetzung hoher Anforderungen an Sicherheit und Komfort stellt fehlende Türtechnik mit Wireless Online kein Hindernis mehr dar. Aufwendige Umbaumaßnahmen und Umrüstungen gehören somit ebenso der Vergangenheit an wie aufwendige Konzepte für die Umsetzung von Offline-Projekten. Die Digitalisierung einer gesamten Schließanlage war noch nie so einfach und komfortabel.

Zutritt mit minimalem Verkabelungsaufwand und hohem Komfort

Gateways stellen die Verbindung per Funk zu den Zutrittskomponenten her. Jedes Gateway kann bis zu 16 Zutrittskomponenten verwalten und benötigt lediglich Netzwerk und Stromversorgung bzw. Power over Ethernet (PoE). Für eine optimale Ausfallsicherheit im Offline-Fall sorgt unser Zutrittsmanager MFC4600.

Durch die Online-Verbindung zwischen Komponenten und Gateways genießen Anwender den vollen Funktionsumfang und Komfort wie bei unserer bekannten Online-Zutrittskontrolle. Zutrittsberechtigungen werden bequem in AVERO® vergeben und automatisch an alle Zutrittskomponenten verteilt. Sämtliche Buchungen werden unmittelbar zurück in die AVERO®-Datenbank geschrieben und sind dort sofort auswertbar.

Vielfältige Komponentenauswahl

Im SmartIntego-Umfeld bietet SimonsVoss eine ganze Reihe von Produkten an – angefangen vom digitalen Schließzylinder über Spind- und Vorhängeschloss bis hin zu Türbeschlägen. Auch für den Außenbereich sind die Komponenten einsetzbar. Mit dem Smarthandle können (in Verbindung mit einem entsprechenden Schloss) Türen sogar überwacht werden. Im AVERO® Überwachungsmonitor sehen Sie so den aktuellen Zustand der Türe(n). Für alle Komponenten stehen die üblichen Funktionen wie Bürofreigaben, Daueröffnungen etc. zur Verfügung.

Digitalisieren Sie jetzt Ihre Schließanlage mit uns! Noch nie war es so einfach!

Die digital ZEIT GmbH mit Sitz in Neu-Ulm ist seit über 35 Jahren Hersteller von Komplettlösungen für Zeiterfassung, Workflowmanagement, Zutrittskontrolle, Projekt- und Betriebsdatenerfassung bis hin zum Fertigungsleitstand. Namhafte Kunden wie Bauhaus, OeTTINGER Brauerei, Carthago Reisemobile, Reisser und ROMA vertrauen der Software mit dem Namen AVERO®. Diese ist modular aufgebaut und kann jederzeit um zusätzliche Funktionen erweitert und über Schnittstellen an ERP-Systemen sowie Lohn- und Gehaltsprogrammen wie Datev, SAP, Paisy, Loga, Lexware u.v.m. angebunden werden. Die hauseigenen Zeit- und Zutrittsterminals komplettieren das Angebot ebenso wie Terminals vom Technologiepartner PCS.

Firmenkontakt

digital ZEIT GmbH

Wolfgang Volz

Max-Eyth-Straße 40/1

89231 Neu-Ulm

+49 (0)731-20 55 57 – 0

+49 (0)731-20 55 57 – 50

info@digital-zeit.de

https://www.digital-zeit.de

Pressekontakt

digital ZEIT GmbH

Elvira Lauscher

Max-Eyth-Str. 40/1

89231 Neu-Ulm

0731-205557-37

presse@digital-zeit.de

http://www.digital-zeit.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.