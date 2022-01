Neuer 4K-Projektor als Antwort auf steigende Nachfrage nach flüssiger und detailreicher Bildwidergabe

Der PT-FRQ50 Projektor bietet dank der Panasonic Echtzeit-Tracking Software für Projection Mapping eindrucksvolle kreative Möglichkeiten.

Um der steigenden Nachfrage nach ultrafeiner Detailauflösung in Unternehmen und im Bildungsbereich gerecht zu werden, hat Panasonic seine bewährte 1-Chip DLP™ SOLID SHINE-Laserprojektionstechnologie um „Quad Pixel Drive“ erweitert und so den 5.200 Lumen starken PT-FRQ50 Projektor entwickelt. In Verbindung mit dem Echtzeit-Tracking Software Development Kit (ET-SWR10) lassen sich mit punktgenauen Projektionen auf sich schnell bewegenden Objekten überraschende, unterhaltsame Effekte erzielen. Der Projektor liefert flüssige und detailreiche 4K-Bilder (3.840 x 2.160) und unterstützt Bildwiederholraten von 240 Hz / 1.080 p mit einer minimalen Eingangs-zu-Ausgangs-Latenz von unter 8ms. Er ist ab diesem Monat erhältlich.

Der Panasonic PT-FRQ50 Projektor wurde für detailreiche Projektionen entwickelt. Das Quad Pixel Drive, Panasonics eigene Technologie zur Vervierfachung der Pixelzahl, erzeugt außergewöhnliche 4K-Bilder, die eine natürliche Schärfe und Klarheit bewahren. Die Hochgeschwindigkeitsverarbeitung mit 240 Hz und das schmale DMD-Blendenverhältnis sorgen für einen beeindruckenden Realismus mit feinsten Details und Texturen, die in glatten, rasterfreien Bildern aufgelöst werden. Die Rich Colour Enhancer-Technologie von Panasonic erzeugt präzise Farben für eine originalgetreue Wiedergabe von Inhalten.

Durch das vielseitig einsetzbare Zoomobjektiv (bis zu 2fach) lassen sich große Bildgrößen in engen Räumen bei flexiblen Projektionsabständen realisieren. In Kombination mit einem breiten V/H Lens-Shift (V: +71%, -48%, H: +34%, -27%) bietet es mehr Freiheit bei der Anpassung von Projektorstandort und Bildposition. Vorinstallierte Upgrade-Kits für den Geometry Manager Pro ermöglichen die automatische Kalibrierung mehrerer Bildschirme gleichzeitig über eine einzige Kamera. Es stehen außerdem erweiterte softwarebasierte geometrische Anpassungen und anspruchsvolle Maskierungsfunktionen zur Verfügung.

Der zuverlässige und wartungsarme Projektor bietet bis zu 20.000 Stunden wartungsfreie Projektion. Die Multi Monitoring & Control Software optimiert die Wartung zusätzlich. Ihre optionalen Early-Warning-Funktionen können unerwartete Ausfallzeiten verhindern.

Weitere Modelle werden im Laufe des Jahres in die Serie aufgenommen. Für weitere Informationen besuchen Sie uns: https://business.panasonic.co.uk/visual-system/pt-frq50

Weitere Informationen zu Panasonic Produkten finden Sie unter: https://business.panasonic.de/.

Bildmaterial zur Meldung finden Sie hier.

Über Panasonic Connect Europe

Die Panasonic Connect Europe GmbH wird seit Oktober 2021 als agile Business-to-Business Organisation den sich verändernden technologischen Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht. Im Mittelpunkt steht der B2B-Lösungsansatz „Gemba Process Innovation“. Mehr als 400 Mitarbeiter unterstützen so geschäftskritische Abläufe und Transformationen durch den innovativen Einsatz der breiten Panasonic Produktpalette.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

– Mobile Solutions: Robuste mobile IT Lösungen basierend auf bedarfsgerecht anpassbaren TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und Handhelds und umfangreichen Services steigern die Produktivität mobiler Mitarbeiter und tragen zu optimierten Arbeitsprozessen bei.

– Media Entertainment mit den zwei Bereichen: Visual System Solutions, mit einem breiten Sortiment an leistungsfähigen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays und Broadcast & ProAV mit smarten Live-Aufnahmelösungen aus einem End-to-End Portfolio aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Robotiklösungen, die bei Live-Aufzeichnung wie von Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios weit verbreitet sind.

– Business and Industry Solutions: Maßgeschneiderte Technologielösungen für den Einzelhandel, Logistik und Fertigung. Sie wurden dazu entwickelt, die betriebliche Effizienz zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern.

– Panasonic Factory Solutions Europe: eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, wie für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering.

