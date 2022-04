Neuer AGRAVIS-Podcast zur Maisaussaat

In den vergangenen Tagen ist es vielerorts in Deutschland bereits sommerlich warm: der perfekte Zeitpunkt für die Maisaussaat. Was ist bei der Vorbereitung der Flächen wichtig? Welche Vorteile hat beispielsweise eine teilflächenspezifische Aussaat? Welche Möglichkeiten bestehen trotz des Wegfalls von Wirkstoffen?

Diese und weitere Fragen beantwortet in der neuen Podcast-Folge der AGRAVIS Raiffeisen AG Dag Hahne – einer der erfahrensten Experten im Pflanzenbau.

Reinhören lohnt sich, auch in die bisher veröffentlichten Folgen der Audio-Podcast-Reihe der AGRAVIS.

