Neuer eprimo Ökostrom-Tarif für Elektroautos

– Grüner Kombi-Tarif “Öko Zuhause & eMobil” ab sofort buchbar

– Zweiter Stromzähler wird nicht benötigt

Neu-Isenburg, 31. Mai 2021. Nachhaltig, günstig und einfach: Mit dem neuen eprimo-Tarif “Öko Zuhause & eMobil” verbindet eprimo ab sofort die wichtigsten Elemente für die persönliche Verkehrs- und Energiewende. Kunden beziehen mit dem neuen Kombi-Tarif grünen Strom für ihr Elektroauto und den gesamten Haushalt. So schonen Verbraucher Klima und Geldbeutel gleich doppelt.

Der Tarif umfasst einen jährlichen Klimarabatt von 20 Euro, um die persönliche Verkehrswende der Verbraucher ins Rollen zu bringen. “Unser Anspruch ist es, den Kunden die Energiewende so einfach und günstig wie möglich zu machen. Während viele Autostromtarife einen zweiten Stromzähler benötigen, fallen Montage und zusätzliche Installationskosten für einen Extra-Zähler bei unserem Angebot weg”, so eprimo-Geschäftsführer Jens Michael Peters. Der Ladestrom kann sowohl von reinen Stromern als auch von Hybridmodellen geladen werden. Ein Wechsel zum neuen Tarif funktioniert – wie üblich – ganz einfach online über www.eprimo.de in der Rubrik “Meine Energiewende”.

Über eine eigene Ladestation daheim lässt sich das E-Auto schnell und sicher laden. Im Rahmen der aktuellen Aktion erhalten Kunden jetzt bei Abschluss des neuen “Öko Zuhause & eMobil”-Tarifs einem 70-Euro-Gutschein für eine Wallbox von go-e mit einer Ladeleistung von 11 Kilowatt. Darüber hinaus können Haushalte eine Förderung der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in Höhe von 900 Euro beantragen, sofern die Gesamtkosten für Installation und Anschaffung des go-eCharger HOMEfix über der Fördersumme liegen. Selbstverständlich ist der Tarif “Öko Zuhause & eMobil” auch ohne eine private Wallbox buchbar.

eprimo beliefert private Haushalte mit Ökostrom und klimaneutralem Gas zu günstigen Preisen und fairen Konditionen. Dabei stellt eprimo die bestehenden Kunden und nicht nur die neuen Kunden in den Mittelpunkt. Bei Anbietervergleichen belegt eprimo immer wieder Spitzenplätze und erhält Auszeichnungen für die Servicequalität und kundenfreundliche Vertragsbedingungen. Mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis hat eprimo grüne Energie im Discountmarkt etabliert.

