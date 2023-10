Neuer Geschäftsführer bei baramundi

Michael Huber komplettiert die Geschäftsführung für den Bereich Vertrieb und Marketing bei der baramundi software GmbH

Augsburg, 10. Oktober 2023 – Die baramundi software GmbH hat einen neuen Geschäftsführer: Michael Huber besetzte zum 1. Oktober die vakante Position, die vor einem halben Jahr durch den Weggang von Uwe Beikirch entstanden war. Neben Dr. Lars Lippert hat baramundi somit wieder ein vollbesetztes Geschäftsführer-Tandem.

Der Vorstand der WITTENSTEIN SE als Mutterkonzern der baramundi und die Geschäftsleitung hatten bei ihrer Suche nach einer geeigneten Person hohe Ansprüche. Es galt, einen Profi mit Branchenwissen und besonderer Kompetenz im Bereich Vertrieb zu finden, der die Internationalisierung bei baramundi weiter vorantreiben kann. Die neue Führungskraft musste zudem die entsprechende charakterliche Eignung mitbringen, um Teil der offenen und wertegetriebenen Unternehmenskultur von baramundi zu werden und diese in ihrer Vorbildfunktion aktiv mitzugestalten. Erst als alle beteiligten Parteien überzeugt waren, die richtige Person gefunden zu haben, fiel die einstimmige Entscheidung.

Michael Huber arbeitete zuletzt als Chief Revenue Officer (CRO) bei einem internationalen IT-Security-Dienstleister und bringt von dort zehn Jahre Erfahrung im IT-Bereich in seine neue Position mit. „Es gibt viele Gründe, warum ich mich für baramundi entschieden habe. Das Unternehmen ist in der Region verwurzelt und trotzdem international aufgestellt – ein solides Rezept für nachhaltiges Wachstum.

Zukünftig hat die Unterstützung der digitalen Transformation bei unseren Kunden durch die Erweiterung unseres Portfolios in den Bereichen Security, OT, Cloud und „As A Service“-Lösungen für mich höchste Priorität. Ich bin zudem begeistert von der großartigen Unternehmenskultur. Bei baramundi steht das Kundenerlebnis im Mittelpunkt. Hier liegt meiner Meinung nach der Schlüssel für langfristigen Erfolg. Die Pflege und Weiterentwicklung dieser Kultur sehe ich als eine meiner wichtigsten Aufgaben“, so Michael Huber.

Dr. Lars Lippert erklärt dazu: „Wir freuen uns sehr, mit Michael einen so erfahrenen und sympathischen Vertriebsspezialisten für die gemeinsame Geschäftsführung der baramundi gefunden zu haben. Wir sind uns sicher, dass sich unsere gründliche Suche ausgezahlt hat. Er ergänzt uns mit seinen Kompetenzen und passt durch seine hohe Kunden- und Mitarbeiterorientierung sehr gut zu unserer baramundi-Kultur.“

Über die baramundi software GmbH

Die baramundi software GmbH ermöglicht Unternehmen und Organisationen das effiziente, sichere und plattformübergreifende Management von Arbeitsplatzumgebungen in IT und OT. Mehr als 5000 Kunden aller Branchen und Größen mit über 3 Millionen Endpoints profitieren weltweit von der langjährigen Erfahrung und den ausgezeichneten Produkten des deutschen Herstellers. Diese sind in der baramundi Management Suite nach einem ganzheitlichen, zukunftsorientierten Unified-Endpoint-Management-Ansatz zusammengefasst: Client Management, Mobile Device Management und Endpoint Security erfolgen über eine gemeinsame Oberfläche, in einer einzigen Datenbank und nach einheitlichen Standards.

Die Lösung ermöglicht die Automatisierung von Routinearbeiten, eine umfassende Übersicht über Netzwerk und Endgeräten sowie die Optimierung und Absicherung vernetzter Prozesse: auf (i)PCs, Servern und Notebooks sowie auf Mobilgeräten und ICS. IT-Verantwortliche werden damit in die Lage versetzt, kontinuierlich den aktuellen Sicherheitsstatus der IT-Infrastruktur zu verfolgen und diese optimal gegen Cyberangriffe zu schützen.

Der Firmensitz der baramundi software GmbH befindet sich in Augsburg. Die Produkte und Services des im Jahr 2000 gegründeten Unternehmens sind Made in Germany. Beim Vertrieb, der Beratung und Betreuung von Anwendern arbeitet baramundi weltweit erfolgreich mit Partnerunternehmen zusammen.

