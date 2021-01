Neuer Geschäftssitz der Lino GmbH Mainz

Das Lino Team bezieht am 1. März 2021 neue Büroräume im Co-Working-Space The Pier Mainz

Im Herzen von Mainz gelegen bietet der neue Geschäftssitz im “The Pier Mainz” den Charme eines alten Adelpalais von 1728 kombiniert mit einer exklusiven und professionellen Co-Working-Umgebung. Mit dem Umzug schlägt 3D-Konfigurationsspezialist Lino ein neues Kapitel in der 14-jährigen Firmengeschichte auf.

Nicht nur Geschäftsführung, Vertrieb, Marketing und Training konzentrieren sich zukünftig in den neuen Räumlichkeiten. Vor allem Lino Kunden werden im neuen Domizil Besprechungs- und Schulungsräume mit inspirierenden, einzigartigen Designs und bestem Service vorfinden, welche die Zusammenarbeit auf vielfache Weise verbessern. Bessere Medienunterstützung, neue Konferenztechnik, komfortable Meeting- und Versorgungsbereiche motivieren und inspirieren Projektteams dazu, neue Ideen und Konzepte zu schaffen. Und dies kommt dem wachsenden Projekt- und Beratungsgeschäft der Lino GmbH ebenso zugute wie dem Schulungsbetrieb für die Lino® 3D Konfigurationslösungen und Tacton CPQ-Software.

Das Lino Team freut sich darauf, Kunden und Geschäftspartner ab 1. März 2021 in den neuen Räumlichkeiten begrüßen zu dürfen. Bitte senden Sie Lieferungen, Aufträge und Rechnungen erst ab dem angegebenen Datum an die neue Adresse:

Lino GmbH

Große Bleiche 15

55116 Mainz

Deutschland

Telefon +49 6131 32785 10

Telefax +49 6131 32785 11

E-Mail info@lino.de

Die Lino ist Anbieter technologieführender Software-Lösungen und Beratungsleistungen für Design und Sales Automation, Systemkonfiguration und 3D-Visualisierung. Unternehmen verschiedener Industriebranchen realisieren mit dem Lino-Team sowie den Tacton Configurator- und Software Made by Lino®-Produkten durchgängige, effiziente Vertriebs- und Produktentwicklungsprozesse mit großem Einsparpotenzial.

Die Tacton-Technologie setzt völlig neue Maßstäbe in der Produktkonfiguration; sie revolutioniert das Entwerfen, Konfigurieren und Verkaufen komplexer Industrieprodukte. In Kombination mit Software Made by Lino®-Produkten lassen sich Applikationen aus CAD, PDM, PLM, ERP, CRM, Web, eCommerce oder für mobile Endgeräte unkompliziert mit der Tacton-Software integrieren.

Lino ist Tacton Business Partner, Solidworks Solution Partner und Microsoft Partner Gold Application Development. Der Konfigurationsspezialist und Softwareentwickler ist an sechs Standorten in Deutschland und Österreich vertreten, darunter Bremen, Mainz, Stuttgart, Nürnberg, Dresden und Raabs/Thaya.

Bildquelle: The Pier Mainz