Neuer Lebenshelfer in Saalfeld

Herr Thomas Müller bei der SeniorenLebenshilfe

Saalfeld, 16.12.2020. Ältere Menschen sehen sich in ihrem Alltag oftmals erheblichen Herausforderungen gegenüber, weshalb sie häufig auf die tatkräftige Unterstützung von Familie und Freunden angewiesen sind. Diese sind aufgrund privater oder beruflicher Verpflichtungen oft sehr eingespannt oder wohnen nicht in der Nähe. Die liebevolle Unterstützung durch die Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe nimmt somit einen ganz besonderen Stellenwert ein. Jüngst ist Herr Thomas Müller als freiberuflicher Lebenshelfer für den Raum Saalfeld zur SeniorenLebenshilfe gekommen und steht ab sofort Senioren als Unterstützung in unterschiedlichsten Lebensbereichen zur Verfügung.

Die SeniorenLebenshilfe – wissenswerte Fakten

Die SeniorenLebenshilfe wurde im Jahre 2012 von Carola Braun, bis heute Geschäftsführerin des Unternehmens, gegründet. Die Firma ist im vorpflegerischen Bereich tätig und bundesweit aktiv. Mit ihrem Service- und Leistungsportfolio ist das Unternehmen einzigartig. Die Lebenshelfer u sind allesamt freiberuflich bzw. auf Honorarbasis tätig. Die SeniorenLebenshilfe sieht sich als Dienstleister für ältere Menschen, um sie in ihren eigenen vier Wänden gezielt zu unterstützen. Ziel ist es dabei, einerseits eine optimale Versorgung der älteren Generation zu gewährleisten und den Menschen zugleich ein selbstbestimmtes Leben in der vertrauten Umgebung zu ermöglichen.

Das und mehr leistet die SeniorenLebenshilfe

Die Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe unterstützen ihre Senioren bei der Bewältigung verschiedener Tätigkeiten im Alltag – und das in vielerlei Hinsicht. So sind sie bei Einkäufen mit dabei oder sie helfen Senioren bei der Erledigung von Post- oder Behördengängen. Auch wenn die älteren Menschen Arztbesuche absolvieren oder Therapie-Termine wahrnehmen müssen, werden sie von den Lebenshelfern begleitet. Darüber hinaus helfen sie im Haushalt und unterstützen die Senioren beim Kochen, Putzen und Wäschewaschen. Alle Lebenshelfer verfügen über ein eigenes Fahrzeug, mit dem sie “ihre” Senioren auch zu Verwandtschaftsbesuchen fahren oder zu anderen Freizeitaktivitäten begleiten können. Zuverlässigkeit, Freundlichkeit und Herz sind die Aspekte, die bei der Arbeit mit den Senioren eine ganz besondere Rolle spielen.

Thomas Müller – mit Herz und Engagement für die Region Saalfeld

“Zu helfen, zuzuhören und auch einfach für andere Menschen da sein zu können, bereitet mir viel Freude”. Thomas Müller verfügt über ein umfassendes Qualifikationsprofil und kann auf 30 Jahre Berufserfahrung im Bereich Beratung für Kindergärten und Seniorenheime zurückblicken. Von Anfang an war es ihm wichtig, sich fortzubilden, um seinen Wissensschatz kontinuierlich zu erweitern. In seiner Freizeit geht er gerne wandern und campen. Zudem ist er leidenschaftlicher Hobbykoch, was auch seinen Senioren zu Gute kommt.

Ein stetig wachsendes Lebenshelfer-Netzwerk

Die SeniorenLebenshilfe ist eine Marke der Salanje GmbH mit Hauptsitz in Berlin. Die Geschäftsführerin Carola Braun ist bestrebt, das Netzwerk an Lebenshelfern stetig zu erweitern. So kann das hochgesteckte Ziel, bundesweit Senioren ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, schon bald vollumfänglich erreicht werden. Der berufliche Alltag der Lebenshelfer ist überaus facettenreich. Darüber hinaus bietet die SeniorenLebenshilfe ein umfangreiches Fortbildungsprogramm, um die Lebenshelfer von Anfang an bestmöglich zu unterstützen. Weitere Informationen finden sich online unter www.seniorenlebenshilfe.de sowie unter Lebenshelfer Saalfeld.

