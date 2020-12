Neuer Markenauftritt und strategische Geschäftsfelderweiterung bei CURE S.A.

Die CURE S.A. (www.cure-intelligence.com) gibt bekannt, dass ein vollständiger Marken-Relaunch erfolgreich abgeschlossen wurde.

Die CURE S.A. ( www.cure-intelligence.com) gibt bekannt, dass ein vollständiger Marken-Relaunch erfolgreich abgeschlossen wurde. Das Unternehmen tritt künftig unter der Marke CURE Intelligence auf. Zudem hat das Unternehmen sein Leistungsspektrum um Services in den Bereichen Predictive Analytics, Machine Learning und Data Science erweitert.

Marco Feiten, Geschäftsführer von CURE Intelligence, erklärt: “Wir haben das Jahr 2020 genutzt, um uns auf das nächste Level zu heben: Das gesamte Corporate Design wurde neu entwickelt, die Marke CURE Intelligence angemeldet, unsere Website vollkommen neugestaltet und das Journal für Digitals D2M ( www.cure-intelligence.com/d2m/) geschaffen, in welchem wir Fachbeiträge im Themengebiet Data-Driven Marketing anbieten. Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft und werden im Jahr 2021 diverse Maßnahmen durchführen, um weiter so dynamisch zu wachsen und unser Know-how weiterzuentwickeln.”

“Wie schon im Rahmen der Mitteilung zum MBO kommuniziert, haben wir unser Leistungsspektrum erweitert und Services im Bereich Predictive Analytics, Machine Learning und Data Science aufgesetzt. Die ersten großen Kundenprojekte in diesem Bereich wurden bereits sehr erfolgreich umgesetzt und die große Nachfrage nach unserer Expertise hat uns gezeigt, dass wir die richtige strategische Entscheidung getroffen haben” ergänzt Co-Geschäftsführer Levi Távora Veiga.

Der Scientific Advisor Prof. Dr. Martin Vogt kommentiert: “Das Mitwirken in den ersten Projekten hat viel Spaß gemacht und die Kunden sind begeistert. Es ist für mich eine klare Bestätigung für meine Entscheidung mich an CURE S.A. zu beteiligen. Durch die globale Corona-Epidemie ist der Druck zur Digitalisierung noch mehr gewachsen und Unternehmen suchen zunehmend nach kompetenten professionellen Partnern wie CURE Intelligence, um Potenziale aus internen und externen Daten zu heben und Entscheidungs- und Kommunikationsprozesse zu optimieren.”

CURE Intelligence arbeitet derzeit mit einigen Partnern an Neuentwicklungen im Bereich der Trend- und Marktanalyse sowie Meinungsforschung, welche im kommenden Jahr gelauncht werden.

CURE S.A. ist ein im Jahr 2009 gegründetes Unternehmen im Bereich Medienbeobachtung und -analyse, Data Intelligence und Social Media Marketing. CURE verhilft seinen Kunden durch die wirksame Verbindung von Analytics und Marketing zu besseren Entscheidungen und besseren internen wie externen Kommunikationsprozessen. CURE hat seinen Sitz in Grevenmacher, Luxemburg und unterstützt namhafte Kunden u.a. aus Deutschland, Luxemburg und den USA.

